Советником главы Тольятти по вопросам экологии стал Сергей Лушин

Сергей Лушин назначен общественным советником главы Тольятти по вопросам природоохранной деятельности, экологии, дорожного хозяйства и транспорта.
"Многие из вас знают Сергея Алексеевича как представителя регионального штаба Народного фронта Самарской области, очень активного и неравнодушного человека, который искренне радеет за наш город и его благополучие. Теперь будем работать вместе", — написал в своем Телеграм-канале мэр Автограда Илья Сухих.
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.