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Муниципалитеты Власть и политика

Советником главы Тольятти по вопросам экологии стал Сергей Лушин

ТОЛЬЯТТИ. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сергей Лушин назначен общественным советником главы Тольятти по вопросам природоохранной деятельности, экологии, дорожного хозяйства и транспорта.

Фото: Илья Сухих

"Многие из вас знают Сергея Алексеевича как представителя регионального штаба Народного фронта Самарской области, очень активного и неравнодушного человека, который искренне радеет за наш город и его благополучие. Теперь будем работать вместе", — написал в своем Телеграм-канале мэр Автограда Илья Сухих.

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