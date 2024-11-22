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Общество

В Самаре приостановили программу комплексного развития территорий

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары ввела мораторий на раздачу участков под комплексное развитие территорий. Об этом в своем телеграм-канале написал заместитель председателя Совета депутатов Октябрьского района Дмитрий Асеев.

Фото: Архив «ВН»

По его словам, о заморозке программы ему сообщил врио главы города Иван Носков.

"Получаю сигналы с разных районов Самары об очередной волне объявлений по признанию домов аварийными/ветхими (АБ Вира, КРТ и т.д.). Переговорил только что с ВРИО Главой Самары, Иваном Носковым . Как и обсуждали на нашей совместной встрече в начале ноября - получил подтверждение, что программа КРТ (в том несправедливом виде для жителей, как сейчас) полностью приостановлена, в части новых площадок. Глобально вопрос будет прорабатываться после формирования МинСтроя Сам. области, с учётом мнения жителей", - написал Дмитрий Асеев.

Он отметил, что очень важно разделить признание домов аварийными в интересах жителей от признания аварийными в интересах застройщиков.

Напомним, программа КРТ предусматривает выделение инвестору уже застроенной территории, которую необходимо расселить, после чего можно возвести новые дома. Однако в Самаре опыт реализации таких проектов сложно признать успешными - во многих случаях мэрия и инвесторы годами выясняют в судах, кто не выполнил взятые на себя обязательства.

При этом жильцы домов, попавших по КРТ, зачастую также недовольны тем, что их расселяют. Они указывают, что аварийными признают вполне пригодные для проживания дома. Подобные конфликты происходили в Лучистом переулке, на ул. А. Матросова и ул. Венцека. Во всех этих случаях экспертизу состояния домов проводила компания "АБ Вира".

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