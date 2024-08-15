Выгоняют из дома: в Самаре спасают людей, чье жилье внезапно признали аварийным

Высокие потолки и новый ремонт в квартирах, ухоженный двор с сиренью и мальвой — люди привыкли жить годами в многоэтажке на улице Александра Матросова, 74 и горя не знали. Но пару лет назад пришел во двор странный человек. Чужак фотографировал дом и все разглядывал. На вопросы жителей ответил, что просто хочет купить квартиру в этом доме. На некоторое время все стихло, а потом жители узнали о появлении технического заключения АБ "Вира" о том, что их дом признали аварийным и подлежащим сносу. Причем, как говорят жители, узнали они об этом, когда прошли сроки для обжалования.

"Распоряжением первого заместителя главы городского округа Самара от 22.05.2023 № 1496 дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Согласно Техническому заключению, износ фундамента и стен составляет 70%, перекрытий, лестниц и кровли — 45-60%, общий физический износ составляет 65%. По мнению технических служб капитальный ремонт здания невозможен, так как для нормальной эксплуатации здания необходима полная замена фундаментов и стен. Общий вывод Технического заключения: данное здание относится к категории непригодного проживания, ввиду морального и физического износа целесообразно признать здание аварийным и подлежащим сносу, наиболее эффективного использования данного земельного участка.

Вместе с тем, жители категорически не согласны с распоряжением первого заместителя главы Самары, заключением межведомственной комиссии, а также Техническим заключением, подготовленным ООО "АБ Вира", — рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой.

Именно к Ольге Гальцовой и обратились испуганные жильцы. Омбудсмен организовала выездную проверку 15 августа с приглашением представителей прокуратуры, Госжилинспекции и прочих ответственных лиц.

"Вы только посмотрите на дом — 1959 года постройки "для элиты", с высокими потолками и большими комнатами. Он целый, даже визуально не заметно никакого износа. В квартирах у нас у всех ремонт, соседи все культурные люди, никаких маргиналов нет. Единственное — нужна замена коммуникаций. Но Фонд капремонта включил наш дом в списки на проведение работ на 2025 год", — рассказала одна из местных активисток.

Жители обращают особое внимание на то, что банки продолжают выдавать ипотеки на покупку квартир в этом доме. Буквально недавно заселился новый жилец: он показывает экспертизу от банка о том, что дом в хорошем состоянии.

"Конечно, за бюджетные деньги расселять дом, который еще может послужить людям, было бы расточительно. Тем более в ситуации, когда есть здания в действительно плохом состоянии, жители которых просят о расселении", — отметила Ольга Гальцова.

Омбудсмен с чиновниками прогулялась по двору, осмотрела подъезды и квартиры. По итогу Ольга Гальцова настояла на повторной экспертизе, которая может подтвердить слова жильцов о нормальном состоянии дома. Также уполномоченный по правам человека готова при необходимости оказать содействие для подготовки обращения в суд.

Интересно, что та же АБ "Вира" ранее признала аварийным Дом просвещенцев. Жители тогда даже пожаловались, что их хотят выселить из квартир депутату Госдумы Александру Хинштейну. История получила общественный резонанс. Как отмечала тогда директор Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. А. В. Щусева Елизавета Лихачева, в России сохранилось только два кирпичных Дома просвещенцев — в Самаре (1935 год) и в Волгограде (1939 год). Историческая ценность самарского дома в том, что он был построен первым жилищно-строительным кооперативом города в стиле постконструктивизм, что делает его уникальным в рамках не только региона, но и страны. Позже здание включили в перечень объектов культурного наследия.