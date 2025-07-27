"Акрон" разгромил "Сочи" на их поле — 4:0

В субботу, 26 июля, в Сочи, во втором туре чемпионата России "Акрон" переиграли подопечных Роберта Морено — 4:0.
Тольяттинцы вышли вперед уже на пятой минуте встречи. Голкипер южан вышел за пределы штрафной площади и не смог быстро вынести мяч, его накрыл Болдырев, мяч отскочил к Пестрякову и Дмитрий точным ударом выводит красно-черных вперед — 1:0.
На 10 минуте гости увеличили свое преимущество, после розыгрыша штрафного Пестряков сделал передачу с фланга на Джурасовича и Алекса пробил ворота Рудакова без шансов на спасение — 2:0.
На 13 минуте Максим Болдырев ушел от Игнасио Сааведры, сместился в центр и пробил дальним ударом вратаря гостей — 3:0.
Точку в матче тольяттинцы поставили на 44 минуте, с передачи Пестрякова отличился Артем Дзюба — 4:0.
Следующий матч красно-черные проведут в рамках FONBET Кубка России в Самаре 29 июля против калининградской "Балтики".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.