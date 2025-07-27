Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Военно-Морского Флота России

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем Военно-Морского Флота России.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России!
Более трех веков наш флот стоит на страже национальных интересов России, надежно защищая ее водные рубежи. Отвага и мужество многих поколений военных моряков позволили нашей стране завоевать славу великой морской державы.
В историю российского флота навечно вписаны десятки легендарных имен тех, кто беззаветно служил Отчизне — одерживал блистательные победы, храня верность Андреевскому флагу и Военной присяге, совершал великие географические открытия, прокладывал новые морские пути.
Сегодня Военно-Морской Флот играет ключевую роль в обеспечении суверенитета нашей Родины. Военные моряки успешно осваивают новейшие, не имеющие аналогов в мире, образцы уникальной техники и вооружений, эффективно решают самые сложные задачи, в том числе в зоне специальной военной операции. Храбро и дерзко действуя на суше и на море, наши героические матросы идут вперед
и неизменно проявляют смелость, решительность, профессионализм и взаимовыручку.
Самарская область, шефствуя над гвардейской крейсерской атомной подводной лодкой "Самара" Тихоокеанского флота, дивизионом разведывательных кораблей Балтийского флота, в состав которого входят корабли "Сызрань", "Жигулевск" и "Василий Татищев", Крымской военно-морской базой Черноморского флота, и в дальнейшем будет оказывать поддержку военнослужащим Военно-Морского Флота и членам их семей.
Дорогие друзья! В День ВМФ мы чествуем всех, кто служит или когда-либо служил на флоте, выполняя свой воинский долг. Уверен, что в этом году, объявленном Президентом Российской Федерации В. В. Путиным Годом защитника Отечества, вы преумножите свои ратные и трудовые достижения.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, успехов в служении великой России!", - говорится в поздравительном адресе.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка