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Футбол Спорт

Заур Тедеев: "Слава богу, сегодня тут что-то вернул"

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После победы над "Сочи" (4:0) главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев поделился эмоциями от победы, а также вспомнил матч "Сочи" — "Ростов" (10:1).

"С победой весь тольяттинский народ, особенно болельщиков, которые сегодня присутствовали на стадионе. Мы их видели и слышали.

Что касается игры: думаю, все закономерно. Повторюсь, то, что мы тренировали, то, что мы разбирали относительно соперника — многое получилось. Победа еще более приятная тогда, когда ты нарабатываешь определенные вещи, и это хорошо реализуется — это помогает тебе победить. Могли забить больше, грамотно играли в обороне.

Больше всего понравилось, что именно с таким настроем, когда крупно выигрываешь на первых минутах, футболисты продолжали играть. Да, безумно тяжелая была погода сегодня, и нам где-то отдельными эпизодами не хватило свежести, но тяжелые условия: высокая влажность. Очень благодарен своим футболистам, готовимся дальше к кубковой игре и матчу со "Спартаком". Все это история", — отметил Заур Эдуардович.

"О чем думал, когда вели 3:0? Разные были эмоции, даже воспоминания, когда я с детьми тут проигрывал 1:10 —- даже об этом вспоминалось. Слава богу, сегодня тут что-то вернул. Это здорово, еще больше благодарен своим футболистам", — подытожил Тедеев.

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