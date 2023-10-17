В Самаре нарастает недовольство кампанией по признанию домов аварийными

Сотни жителей Самары жалуются на работу по оценке домов на предмет аварийности. Горожане считают, что подрядчик при обследовании зданий завышает показатели по износу и отражает в отчетах неактуальную информацию.

Обследование домов с целью признания их аварийными в Самаре проводится силами чапаевского ООО "АБ Вира". По данным ИАС Seldon.Basis, компания выполняет эти работы по договорам с самарским департаментом имущества с 2020 года. Исполнение многих контрактов было прекращено по соглашению сторон. В ряде случаев решение было связано с просрочкой выполнения обязательств. Последний контракт от 17 марта 2023 г. ценой 3,6 млн руб. прекратили совсем недавно — 6 октября по соглашению сторон. "АБ Вира" выполнила работ на 1,87 млн рублей.

Компания проводила обследования домов в Октябрьском, Промышленном, Советском, Кировском районах: на ул. Луначарского, 38, 42, 46, пер. Приволжский, 10, ул. Революционная, 88, Физкультурная, 106, Александра Матросова, 74/76, пер. Беломорский, 3, ул. Калининградская, 34, пр. Карла Маркса 215а, пр. Кирова, 169, ул. Краснодонская, 5 и по многим другим адресам.

Некоторые из них попадают под комплексное развитие территорий, как, например, дома в переулках Лучистом (дома №5 и 7) и Беломорском (дом №3). Право на освоение этой площадки в 2009 г. получило ООО "Алладин" по договору о развитии застроенной территории (впоследствии правопреемник ООО "Альтера"), подконтрольное бизнесмену Алексею Шаповалову.

В 2022 г. инвестор оспорил односторонний отказ мэрии от исполнения договора со стороны горадминистрации, а уже в текущем году власти активизировали деятельность по признанию домов аварийными на данной территории. В феврале 2023 г. согласно распоряжения администрации Самары, дом №3 в пер. Беломорском был признан аварийным и подлежащим сносу. 15 сентября по адресам переулок Лучистый (дома №5 и 7) по результатам работы межведомственной комиссии никакое решение так и не было принято, в ознакомлении с протоколом заседания комиссии собственникам отказано.

По оценке "АБ Вира", величина износа этих домов составляет от 69 до 71%, однако по данным паспортов объектов на сайте электронного ЖКХ Самарской области — показатели ниже, состояние — исправное. За последние 10 лет здесь проводился капитальный ремонт кровель, замена электрической проводки в подъездах, косметический ремонт подъездов.

По словам жителей, согласно отчетов "АБ Вира", обследование выполнялось в сентябре 2021 г., то есть за два года до проведения межведомственной комиссии.

Также собственники домов выявили в отчетах компании множество нарушений и несоответствий. Так, в отчете по адресу пер. Лучистый, 5 представлена фотография другого здания. Кроме того, в документах содержится информация о деревянных дверях и окнах, тогда как на самом деле 95% дверей и окон заменены на металлические и металлопластиковые, в чем убедился корреспондент Волга Ньюс.

По заявлению жильца по адресу переулок Лучистый, 7 Владимира (проживает здесь с момента постройки), дом содержится в исправном состоянии управляющей компанией "ЭСКО" и регулярно ремонтируется. С его слов, на ближайшее время в подъезде запланирован монтаж кафельной плитки.

Результаты оценки "АБ Вира" уже поставлены под сомнение в судах, где оспаривалось решение об аварийном состоянии зданий по адресам ул. Революционная, 88 и Галактионовская, 45. В обоих случаях распоряжения о признании домов аварийными отменены.

Запрос по ситуации генпрокурору РФ направил депутат Госдумы Михаил Матвеев. Как сообщается в запросе, по многих спорным адресам имеются квартиры, приобретаемые с участием средств маткапитала, ипотеки и банковских кредитов. При выдаче кредитов финансовые организации проводили свою оценку износа, который характеризовался как нормальный. В противном случае приобретение квартир с привлечением заемных средств не согласовали бы.