Жители известного в Самаре "Дома с якорем" пожаловались на странное признание его аварийным

В редакцию Волга Ньюс обратились жители дома на ул. Венцека, 10 в Самаре или, как его еще называют, "Дома с якорем". Они пожаловались, что жилище признали аварийным.

"Наш дом является памятником культурного наследия регионального значения. В преддверии мундиаля, получив огромные средства из федерального бюджета, городские чиновники начали приводить в относительный порядок то, что осталось от архитектурно-исторического облика города. В эту программу был включен и наш дом. Ликованию жильцов не было предела", — рассказала местная жительница Людмила.

Женщина также пояснила, что с 2017 г. ремонт делали четырежды: "чинили" фасад с внешней стороны, меняли деревянные конструкции чердака и металлическое покрытие крыши, полностью заменили электросеть, а в 2022 г. делали капремонт фасада со стороны внутридомовой территории.

"Но в конце августа 2022 г. появляется "волшебным образом" распоряжение о признании нашего дома аварийным и подлежащим реконструкции, за подписью первого замглавы Самары В. А. Василенко. Неоднократные обращения в административные структуры не внесли ясности, на каком основании дом был признан аварийным", — продолжает Людмила.

Жители сходили на прием к главе города Елене Лапушкиной. К тому моменту они, как говорят "неофициальными путями", раздобыли документы, на основании которых дом признали аварийным: техническое обследование от фирмы "Диазис" из Санкт-Петербурга и заключение межведомственной комиссии.

"Кроме этого, администрация в ответном письме на наш запрос упомянула и печально известную в Самаре фирму "Вира", которая якобы тоже делала техническую экспертизу нашего дома. "За нашей спиной", без единого уведомления собственников, была проведена межведомственная комиссия. В заключении межведомственной комиссии мы с удивлением обнаружили, что наш добротный двухэтажный дом, площадью 600 кв. метров значится как деревянный и площадью 65 кв. метров", — продолжает Людмила.

Как говорят жители, на приеме у главы города им сказали о расселении и о том, что дом переведут в статус нежилого.

"После бестолковой переписки с административными структурами, в феврале 2023 г. получаем ответы на наши запросы из прокуратуры и департамента имуществом, что так как дом признан аварийным после 2017 года, денег на расселение нет, но мы включены в прогнозный план. 28 июня 2024 г. на доме появляется грязная мятая бумажка, без указания отправителя: "Ваш дом, расположенный по адресу: Венцека, 10 литер А-А5, является аварийным и подлежащим реконструкции, с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации. Вы вправе обратиться в департамент управления имуществом с заявлением о предоставлении жилого помещения маневренного фонда. Также вы можете обратиться за разъяснениями в прокуратуру и администрацию Самарского района", — продолжают жители.

В итоге люди 1 июля написали коллективные обращения врио губернатора Самарской области Вячеславу Федорищеву, в администрацию Самарского района, департамент управления имуществом, прокуратуру Самарского района.

"В нашем городе, где старый фонд занимает огромный процент, действительно много реально аварийных зданий, в том числе и напротив нашего дома — полная разруха, но их никто не торопится расселять! Некоторые люди десятилетиями обивают пороги и пишут в различные инстанции — и все безрезультатно! У нас обратная ситуация — ни один из собственников ни разу не обращался в администрацию о признании дома аварийным. Хочется обратить внимание еще и на такой факт. Глядя на активные ремонты и реставрации дома, собственники в эти же годы проводили дорогостоящие капитальные ремонты в своих квартирах. А квартира № 3 была куплена в 2018 году, путем продажи нового жилья с ремонтом в другом районе города", — рассказала Людмила.

Жители также предоставили редакции Волга Ньюс ответы от администрации Самары на их запросы. В одном из писем сказано, что на заседании межведомственной комиссии в январе 2022 г. вообще были выявлены "основания для признания аварийным и подлежащим сносу". В апреле того же года на заседании межведомственной комиссии были выявлены основания для признания дома "аварийным и подлежащим реконструкции".

"Дом с якорем" был построен в конце XIX века. Когда-то здание принадлежало агенту пароходного общества "Кавказ и Меркурий" Ивану Ляховскому.

Напомним, ранее на такую же проблему — странное признание дома аварийным — жаловались жители четырехэтажки на ул. Александра Матросова, 74. Недавно на встречу к ним приезжала уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова. В результате было принято решение о проведении новой экспертизы.

Та же АБ "Вира" ранее признала аварийным Дом просвещенцев. На то, что их хотят выселить из квартир, жильцы тогда даже пожаловались депутату Госдумы Александру Хинштейну. История получила общественный резонанс. Впоследствии здание включили в перечень объектов культурного наследия.