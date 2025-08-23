В Самарской области недостроенную школу отдадут под реабилитационный центр для военных

Самарские власти ищут инвестора для строительства реабилитационного центра для военнослужащих. Потребуется около 800 млн рублей вложений.

Реализовать проект предлагают на месте недостроенной школы в поселке Высотино Хворостянского района. Готовность здания оценивается в 65%.

"Реабилитационный центр будет предназначен для военнослужащих, получивших во время службы ранения, травмы или психологические травмы. В его состав должны войти медицинский (кабинеты врачей, залы ЛФК, бассейн, физиотерапия, протезная мастерская) и психологические корпуса (индивидуальные кабинеты, групповые залы), учебные классы и мастерские для адаптивного спорта, жилой корпус (разные категории номеров), конференц-зал, зоны отдыха, библиотека", - говорится в карточке проекта на инвестиционном портале Самарской области. Срок реализации проекта власти оценивают в пять лет.

Еще весной эту недостроенную школу хотели пустить с молотка за 5,44 млн рублей. Почитайте подробнее об объекте.