Ветеран СВО и выпускник "Школы героев" выступил перед школьниками в рамках просветительской смены в Самарской области

Российское общество "Знание" стало соорганизатором просветительских программ "Университетских смен", которые прошли на базе Поволжского государственного университета сервиса (Университет сервиса). Участниками стали школьники Донецкой народной республики. Мероприятия проходят с 15 по 24 августа.

Перед ребятами выступил лектор Общества "Знание", начальник Тольяттинского местного отделения "Юнармии" по Самарской области, выпускник первого потока региональной программы "Школа героев" Михаил Дубянский.

Он рассказал участникам смены о своем жизненном пути и о том, что всегда хотел быть военным. Родился в 1967 году. С 1970 жил в Тольятти. Мечтал поступить в суворовское училище, но в силу обстоятельств пошел учиться в Тольяттинский автомеханический техникум. После завершения поступил в Бакинское высшее общевойсковое командное училище. Окончив его в 1990 г., поехал на Тихоокеанский флот, в 55-ю дивизию морской пехоты. Службу начинал в 165-м полку командиром взвода в десантно-штурмовом батальоне. В мае 2022 г. Михаил Дубянский пошел добровольцем на СВО.

"Мы шли просто по зову сердца. Я служил в казачьем добровольческом отряде БАРС-15 "ЕРМАК". Стал заместителем командира отряда. Потом было еще два контракта. Воевал под Харьковом, Кременной, Сватово, Авдеевкой, в общей сложности находился на СВО более года. На протяжении многих лет я занимаюсь в Тольятти патриотическим воспитанием молодежи. Являюсь начальником штаба тольяттинского местного отделения движения "Юнармия". Учу по мере сил и возможности любить и защищать Родину. Слова надо подтверждать делами. Как бы я мог смотреть в глаза мальчишкам и девчонкам, если бы все мои красивые и правильные слова о патриотизме оказались пустыми? Моя страна потребовала, чтобы я встал на защиту ее интересов. И я это сделал", - поделился он.

Кроме того, он рассказал об участии в региональном проекте "Школа героев", запущенном по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в 2024 году.

"Самарская инициатива служит региональным продолжением федеральной программы "Время героев", созданной для участников специальной военной операции. Эту кадровую программу в начале 2024 года инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин. Важно отметить, что обучение по федеральной программе доступно не только очно, но и в дистанционном формате. Лично я перед зачислением в самарский проект прошел онлайн-обучение в Высшей школе государственного управления в рамках программы "Время героев". Для подачи заявки на этот курс мне пришлось получить разрешение командира и на три дня выехать в тыл, где был доступен интернет, чтобы оформить анкету и отправить все необходимые документы. Со "Школой героев" процесс поступления был немного другим. Через Фонд "Защитники Отечества" выбрали 45 ветеранов СВО, десять из которых являются жителями Тольятти", - поделился подробностями Михаил Дубянский.

Ветеран СВО поделился, что в рамках обучения участники "Школы Героев" изучали российское, в том числе, антикоррупционное законодательство и принципы работы экономики страны. Кроме того, проходили различные тренинги личностного роста и стрессоустойчивости.

"Ключевая задача для каждого участника - разработать и представить собственную общественно значимую инициативу, направленную на развитие города или региона. Мой проект посвящен совершенствованию преподавания обновленного школьного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности и защиты Родины", который теперь включает элементы военной и медицинской подготовки", - рассказал Михаил Дубянский.

Лекция прошла в рамках всероссийской акции "Служу Отечеству" Российского общества "Знание" и Государственного фонда "Защитники Отечества". Проект проводится в рамках трека "Знание.Герои" второй год подряд, и его суть заключается в привлечении ветеранов СВО к активной просветительской и наставнической работе. Их личные истории мужества, героизма и боевого опыта станут основой для встреч с детьми и подростками на площадках детских оздоровительных лагерей, а также с другими участниками акции, предоставляя уникальную возможность услышать о служении Родине из первых уст.

Напомним, "Университетские смены" - профориентационный проект, в рамках которого школьники и студенты колледжей получают уникальную возможность прочувствовать студенческую жизнь, изнутри увидеть устройство университетов и познакомиться с образовательной программой и возможностями высших учебных заведений. В этом году к проекту присоединилось более 100 вузов России.

Он реализуется при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Российского движения детей и молодежи "Движение Первых".