16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Расчистку более чем 16 гектаров озер Старицы Дубовый Ерик завершат в 2025 году Ветеран СВО и выпускник "Школы героев" выступил перед школьниками в рамках просветительской смены в Самарской области Четыре проекта из Самарской области стали победителями форума "Развитие малых городов и исторических поселений" На четырех улицах Самары появились парковки для СИМ Самарская область вошла в программу развития выездного туризма "Открой твою Россию"

Общество

Ветеран СВО и выпускник "Школы героев" выступил перед школьниками в рамках просветительской смены в Самарской области

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Российское общество "Знание" стало соорганизатором просветительских программ "Университетских смен", которые прошли на базе Поволжского государственного университета сервиса (Университет сервиса). Участниками стали школьники Донецкой народной республики. Мероприятия проходят с 15 по 24 августа.

Фото: ПВГУС

Перед ребятами выступил лектор Общества "Знание", начальник Тольяттинского местного отделения "Юнармии" по Самарской области, выпускник первого потока региональной программы "Школа героев" Михаил Дубянский.

Он рассказал участникам смены о своем жизненном пути и о том, что всегда хотел быть военным. Родился в 1967 году. С 1970 жил в Тольятти. Мечтал поступить в суворовское училище, но в силу обстоятельств пошел учиться в Тольяттинский автомеханический техникум. После завершения поступил в Бакинское высшее общевойсковое командное училище. Окончив его в 1990 г., поехал на Тихоокеанский флот, в 55-ю дивизию морской пехоты. Службу начинал в 165-м полку командиром взвода в десантно-штурмовом батальоне. В мае 2022 г. Михаил Дубянский пошел добровольцем на СВО.

"Мы шли просто по зову сердца. Я служил в казачьем добровольческом отряде БАРС-15 "ЕРМАК". Стал заместителем командира отряда. Потом было еще два контракта. Воевал под Харьковом, Кременной, Сватово, Авдеевкой, в общей сложности находился на СВО более года. На протяжении многих лет я занимаюсь в Тольятти патриотическим воспитанием молодежи. Являюсь начальником штаба тольяттинского местного отделения движения "Юнармия". Учу по мере сил и возможности любить и защищать Родину. Слова надо подтверждать делами. Как бы я мог смотреть в глаза мальчишкам и девчонкам, если бы все мои красивые и правильные слова о патриотизме оказались пустыми? Моя страна потребовала, чтобы я встал на защиту ее интересов. И я это сделал", - поделился он.

Кроме того, он рассказал об участии в региональном проекте "Школа героев", запущенном по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в 2024 году.

"Самарская инициатива служит региональным продолжением федеральной программы "Время героев", созданной для участников специальной военной операции. Эту кадровую программу в начале 2024 года инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин. Важно отметить, что обучение по федеральной программе доступно не только очно, но и в дистанционном формате. Лично я перед зачислением в самарский проект прошел онлайн-обучение в Высшей школе государственного управления в рамках программы "Время героев". Для подачи заявки на этот курс мне пришлось получить разрешение командира и на три дня выехать в тыл, где был доступен интернет, чтобы оформить анкету и отправить все необходимые документы. Со "Школой героев" процесс поступления был немного другим. Через Фонд "Защитники Отечества" выбрали 45 ветеранов СВО, десять из которых являются жителями Тольятти", - поделился подробностями Михаил Дубянский.

Ветеран СВО поделился, что в рамках обучения участники "Школы Героев" изучали российское, в том числе, антикоррупционное законодательство и принципы работы экономики страны. Кроме того, проходили различные тренинги личностного роста и стрессоустойчивости.

"Ключевая задача для каждого участника - разработать и представить собственную общественно значимую инициативу, направленную на развитие города или региона. Мой проект посвящен совершенствованию преподавания обновленного школьного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности и защиты Родины", который теперь включает элементы военной и медицинской подготовки", - рассказал Михаил Дубянский.

Лекция прошла в рамках всероссийской акции "Служу Отечеству" Российского общества "Знание" и Государственного фонда "Защитники Отечества". Проект проводится в рамках трека "Знание.Герои" второй год подряд, и его суть заключается в привлечении ветеранов СВО к активной просветительской и наставнической работе. Их личные истории мужества, героизма и боевого опыта станут основой для встреч с детьми и подростками на площадках детских оздоровительных лагерей, а также с другими участниками акции, предоставляя уникальную возможность услышать о служении Родине из первых уст.
Напомним, "Университетские смены" - профориентационный проект, в рамках которого школьники и студенты колледжей получают уникальную возможность прочувствовать студенческую жизнь, изнутри увидеть устройство университетов и познакомиться с образовательной программой и возможностями высших учебных заведений. В этом году к проекту присоединилось более 100 вузов России.

Он реализуется при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Российского движения детей и молодежи "Движение Первых".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31