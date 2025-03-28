В Самарской области федеральные проекты и региональные программы делают жизнь на селе современной и комфортной

В пятницу, 28 марта, в музее "Сфера" музейно-паркового комплекса "Серная жемчужина", построенном в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" в пос. Серноводск Сергиевского района, начала работу первая художественная выставка "Земляки" живописца Александра Ахтямова.

В 2024 г. в рамках федерального проекта "Современный облик сельских территорий" в пос. Серноводск было завершено строительство музейно-паркового комплекса "Серная жемчужина". На территории центрального сквера построен музей "Сфера", проведено благоустройство парка. Также по программе сделан капитальный ремонт Дома культуры, Образовательного центра имени Героя Советского Союза В. В. Субботина, инженерных сетей, построено административное здание для МФЦ. Также для удобства жителей организован бесплатный доступ в сеть Интернет с использованием линии беспроводной связи по технологии Wi-Fi.

В целом в Самарской области по мероприятиям государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области" в 2024 г. достигнуты хорошие результаты. Для 90 семей сельских жителей приобретено более 6 тысяч кв. м жилья, предоставляемого по договорам соцнайма. Еще 10 семей, проживающих в селах, получили социальные выплаты на строительство жилья. Реализовано 76 проектов благоустройства общественных пространств.

По федеральному проекту "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" построено более 16 км автомобильных дорог.

Продолжались работы по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок в муниципальных районах Сергиевский и Красноярский. Ввод объектов запланирован в 2026 году.

В 2025 г. должен завершиться ранее начатый проект комплексного развития села Утёвка муниципального района Нефтегорский: строительство детской школы искусств, очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, линий передачи данных для подключения к сети "Интернет", а также реконструкция водозабора.

В городе Нефтегорск, селах Исаклы и Большая Глушица в рамках федерального проекта "Современный облик сельских территорий" работы только начнутся. Так, с. Исаклы муниципального района Исаклинский планируется выполнить капитальный ремонт водопроводных сетей, здания детской школы искусств, а также начать строительство тепловой сети и линии передачи данных сети "Интернет". В с. Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий будет выполнен капитальный ремонт водопровода, реконструкция очистных сооружений и построены новые канализационные сети. В Нефтегорске проектом предусмотрен капитальный ремонт детского сада и тепловых сетей, реконструкция школы и строительство крытого катка.

В течение этого года будут продолжаться работы и по обустройству объектами инженерной инфраструктуры, и по благоустройству площадок под компактную жилую застройку в муниципальных районах Красноярский и Сергиевский, решаться жилищные вопросы жителей и реализовываться проекты благоустройства общественных пространств в селах.

Руководитель Самарской области неоднократно отмечал, что сельскохозяйственная отрасль — один из ключевых секторов экономики региона. "Благодаря государственной поддержке, реализации национальных проектов, совершенствованию транспортной и социальной инфраструктуры жизнь на селе постепенно преображается. И эта работа, в том числе по созданию комфортных условий для жизни, будет продолжена", — сказал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.