Госпитализирован водитель иномарки, слетевшей в кювет в Сызранском районе

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В понедельник, 21 июля, около 17:00 в пгт Балашейка 49-летний мужчина на Hyundai Elantra на ул. Ленина у дома № 1 допустил съезд в кювет.

Фото: ГУ МВД по Самарской области