В Самарской области благодаря господдержке появятся новые агроклассы

В школах Самарской области к предстоящему учебному году откроются еще три агротехнологических класса. Агроклассы есть в 13 школах девяти муниципалитетов региона, они открываются в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом стало известно на первом заседании координационного органа по развитию агротехнологического образования в Самарской области, которое состоялось в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Цель - к 2030 г. до 95% повысить укомплектованность сельхозпредприятий квалифицированными специалистами и омолодить кадровый состав.

"В рамках федерального проекта в Самарской области в текущем году реализуем пилотные проекты по созданию агротехнологических классов в Шигонском, Хворостянском и Исаклинском районах. Огромное спасибо нашим "пионерам" Антонине Касаткиной, Илье Ятманкину и Евгении Бесчетновой за вовлеченность, совместную работу и внимание к вопросам подготовки новых кадров для сферы сельского хозяйства региона", - рассказала Лейли Мифтахова, руководитель управления развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК, председатель координационного органа.

В агроклассах формируется новое поколение аграриев - тех, кто будет в ближайшем будущем обеспечивать продовольственную безопасность страны. Это не просто уроки, а стартовая площадка для будущих агрономов, биотехнологов и ветеринаров - tech-savvy-специалистов, готовых вывести отрасль на новый уровень.

Ученики агроклассов не только узнают что-то новое для себя, но и ведут реальные исследования: анализируют почвы, определяя кислотность и состав, программируют автоматизированные теплицы, управляемые через telegram-бота, учатся накладывать хирургические швы на мастер-классах по ветеринарии.

Программа агроклассов рассчитана на учеников 10-11 классов и включает четыре основных направления, которые изучают естественные науки, математику и информатику. Формат обучения сочетает теорию, которую читают преподаватели агровуза, и практику - занятия в школах с современным оборудованием. Работа на местах ложится на учителей-предметников. Для этого сотрудники Самарского государственного аграрного университета проводят специальную подготовку и снабжают учеников необходимыми методическими разработками, в том числе это учебное пособие "Агро: от А до Я", выпущенное совместно с министерством сельского хозяйства Самарской области.

Такое тесное взаимодействие школы и университета помогает ребятам осознанно выбирать профессию. Молодой преподаватель Анна Бокова совсем недавно завершила обучение в средней школе №2 поселка Усть-Кинельский и сегодня уже отвечает за направление "Химический мониторинг агроландшафтов". В своем выборе места для поступления она не сомневалась. "Я сама пошла в аграрную сферу - по стопам Натальи Михайловны Троц, моего научного руководителя, ранее учительницы химии, а теперь декана агрономического факультета. Она со школы знакомила меня с растительной диагностикой. Это зацепило меня", - вспоминает преподаватель.

Важно, что с этого года Минсельхоз РФ планирует к оснащению агротехнологических классов привлекать бизнес, при этом компенсируя ему часть затрат.

"Если раньше государство финансировало открытие агроклассов, то теперь сельхозпроизводители могут участвовать в их оснащении и оборудовании. Затем им предоставляется возможность компенсировать расходы за счет средств федерального проекта", - сообщил Павел Ишкин, проректор по цифровой трансформации СамГАУ.

В Самарской области первые выпускники агроклассов уже учатся в аграрном университете. За два года реализации проекта еще 200 старшеклассников получили сертификаты. Этот документ добавит им 10 баллов при поступлении в СамГАУ.

Отметим, что правительство Самарской области уделяет особое внимание обеспечению рынка труда кадрами, отвечающими потребностям региональной экономики, особенно в сфере сельского хозяйства. По решению главы региона Вячеслава Федорищева в прошлом году размер единовременных денежных выплат для молодых специалистов с высшим, средним и начальным профессиональным образованием был увеличен почти втрое и достиг 207 тыс. руб. в зависимости от уровня образования, также предусмотрена индексация ежемесячных денежных выплат. А некоторое время назад принято решение о дополнительном увеличении размера единовременных и ежемесячных выплат молодым специалистам.