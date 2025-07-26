ХК "Лада" произвел тройной обмен хоккеистами

Хоккейные клубы "Лада" и АКМ совершили сделку, в результате которой тольяттинцы заполучили спортивные права на защитника Александра Кондратенко в обмен на денежную компенсацию, а затем обменяли права на 22-летнего хоккеиста в СКА, заполучив из петербургского клуба защитника Артема Земченка, спортивные права на нападающего Николая Полякова и денежную компенсацию.

Земченок (24.06.1991, 183-85) — выпускник школы столичного "Спартака" и в системе этого клуба он начал свою профессиональную карьеру в 2008 году, дебютировав в КХЛ по ходу сезона 2011/2012. В дальнейшем защитник выступал за "Адмирал" (Владивосток) и "Металлург" (Магнитогорск), а также играл в системе СКА. В составе петербургской команды Артем провел в прошлом сезоне 30 матчей в КХЛ и отметился пятью голевыми передачами.

Добавим, что Земченок является серебряным призером КХЛ (2020, 2022) и МХЛ (2013), а также бронзовым призером КХЛ (2019).

В общей сложности на топ-уровне Артем принял участие в 592 матчах и набрал 136 (26+110) очков при показателе полезности "+108". Односторонний контракт с защитником действует до конца сезона 2026/2027.

Поляков (27.08.2000, 184-85) — воспитанник петербургского хоккея и до сегодняшнего дня выступал только в системе СКА, дебютировав на профессиональном уровне в команде "СКА-Серебряные Львы" еще в 2017 году. В сезоне 2024/2025 нападающий провел 23 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых заработал 3 (2+1) балла за результативность, а также сыграл в 12 встречах "СКА-Невы" в ВХЛ и набрал 2 (1+1) очка.

Отметим, что Николай является бронзовым призером КХЛ (2023) и МХЛ (2019).

Суммарно в КХЛ Поляков провел 91 игру и набрал 22 (8+14) балла за результативность при показателе полезности "+5".