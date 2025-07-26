В Волгаре автоледи сбила мотоциклиста, он госпитализирован

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В пятницу, 25 июля, в 19:40 25-летняя женщина на Hyundai Solaris возле дома № 1 по ул. Парниковой при выезде из двора столкнулась с мотоциклом Kawasaki Ninja.

Фото: ГУ МВД по Самарской области