Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении прав жильцов МКД в селе Ольгино

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в с. Ольгино Самарской области, сообщает Информцентр федерального ведомства.

В социальной сети сообщается о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на ул. Молодежной в с. Ольгино Самарской области. На протяжении длительного времени кровля здания 1981 года постройки повреждена и протекает, из-за чего помещения затапливаются, конструкции разрушаются. При этом вместо организации ремонтных работ без проведения обследования граждан принуждают самостоятельно демонтировать кирпичное ограждение и остекление лоджии. Указанное может повлечь обрушение межэтажных перекрытий и всего строения, в связи с чем жильцы опасаются за свою жизнь.

В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Павлу Олейнику доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела", — говорится в сообщении Информцентра СК РФ.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.