В Красноярском районе Chery Tiggo столкнулся со световой опорой, пострадали женщина и ребенок

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 21 сентября, в Красноярском районе автомобиль Chery Tiggo столкнулся со световой опорой, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области