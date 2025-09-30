Пополнили ряды ФСИН России: на площади Славы приняли присягу курсанты СЮИ

На площади Славы в Самаре прошло торжественное приведение к Присяге сотрудника уголовно-исполнительной системы первокурсников Самарского юридического института ФСИН России.
80 парней и девушек из разных регионов страны в этом учебном году поступили в единственный в Самаре вуз силовой структуры. Всего на всю Россию таких ведомственных учебных заведений восемь.
На торжественной церемонии присутствовали начальник Управления делами ФСИН России генерал-майор внутренней службы Дмитрий Шароватов, врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев, федеральный инспектор по Самарской области Марат Юрьев, руководители силовых структур, органов региональной и муниципальной власти, представители общественных организаций, духовенство и, конечно же, родные и близкие первокурсников.
Врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев передал первокурсникам и их родителям поздравления от главы региона Вячеслава Федорищева.
По окончании торжественной церемонии настал долгожданный для первокурсников и их родителей момент — встреча после двух месяцев разлуки. До этого новобранцы проходили курс молодого бойца и не покидали пределов института. Родные и близкие смогли обнять и с гордостью поздравить своих сыновей и дочерей.
Особенность набора курсантов 2025 года — большое количество представительниц прекрасного пола — их даже чуть больше, чем парней. Отчасти это объясняется тем, что многим будущим специалистов предстоит работать с осужденными, которые "за решеткой", строго говоря, и не находятся — это условно осужденные, досрочно освобожденные, приговоренные к наказаниям, не связанным с лишением свободы. В связи с либерализацией уголовного законодательства таких все больше.
Кроме того, многие из будущих выпускников будут работать в системе так называемой "пробации", очередные положения закона о которой вступили в силу в этом году. Речь идет о помощи осужденным, в том числе, вышедшим из мест лишения свободы в возращении к нормальной жизни — трудоустройстве, получении утерянных документов, восстановлении прав на жилье и прочее. Значительная часть из тех, кто поступил на учебу в СЮИ ФСИН России в этом году будут обучаться по специальным программам именно в этом направлении.
