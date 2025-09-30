Самарские производители приняли участие в международной осенней выставке продуктов питания в Москве

Представители Самарской области приняли участие в XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow, которая прошла в сентябре, в Москве. Среди участников — ведущие региональные компании: мясоперерабатывающая компания "Деликатесофф", кондитерская фабрика "МИР", производитель деликатесов "Рузик", а также бренды полезных снеков BombBar и Fitness Shock.

В рамках деловой программы участники обсуждали актуальные тенденции рынка, анализировали статистику спроса и предложения, принимали участие в практических конференциях по развитию продуктовых категорий и мастер-классах от ведущих экспертов отрасли.

"Участие сельхозпроизводителей в международных выставках продуктов питания создает возможности для бизнес-развития, позволяя устанавливать прямые контакты с покупателями и партнерами из дружественных стран. Эти мероприятия помогают протестировать спрос, получить обратную связь и изучить мировые тенденции в пищевой промышленности. Кроме того, конкурсы и дегустации повышают узнаваемость бренда и подтверждают качество продукции. Особенно ценно, что такие выставки поддерживаются на государственном уровне — это снижает барьеры для малого и среднего бизнеса при выходе на экспорт", — рассказал Сергей Посашков, руководитель управления пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Отметим, по итогам первых восьми месяцев 2025 года Самарская область заняла лидирующие позиции по экспорту кондитерских изделий среди регионов Приволжского федерального округа. Особый интерес у зарубежных покупателей вызвала фитнес-продукция региональных производителей — продукты, соответствующие современным тенденциям здорового образа жизни.

Напомним, что для поддержки экспорта продукции АПК российские компании могут воспользоваться федеральной мерой поддержки, предусматривающей софинансирование затрат на застройку и сопровождение выставочных стендов в рамках национальной коллективной экспозиции, а также на доставку, таможенное оформление и страхование выставочных образцов.

Подробную информацию о мерах поддержки можно найти на сайте Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России. Подобные мероприятия проводятся в рамках реализации задач проекта "Экспорт продукции АПК", который является одним из ключевых направлений национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

"Развитие экспорта в Самарской области — одна из приоритетных задач региона на ближайшие годы", — неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, поставив перед правительством региона задачу содействовать производителям товаров и услуг в выходе на рынки дружественных стран.

Участие самарских компаний в выставке WorldFood Moscow 2025 стало важным шагом в укреплении позиций региональных брендов на международном рынке и расширении географии экспорта.