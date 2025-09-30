16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Туроператор провел экологическую акцию и подарил Самаре 10 елей В Красноярском районе до конца года откроются два новых современных фельдшерско-акушерских пункта Глава Госжилинспекции: "В регионе появится единая диспетчерская служба" В Самаре ожидают увеличения средней зарплаты до 200 тысяч рублей Мир силы: в Самаре открылся клуб Royal Gym с медицинским SPA

Общество

Самарские производители приняли участие в международной осенней выставке продуктов питания в Москве

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 217
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Представители Самарской области приняли участие в XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow, которая прошла в сентябре, в Москве. Среди участников — ведущие региональные компании: мясоперерабатывающая компания "Деликатесофф", кондитерская фабрика "МИР", производитель деликатесов "Рузик", а также бренды полезных снеков BombBar и Fitness Shock.

Фото: WorldFood Moscow 2025

В рамках деловой программы участники обсуждали актуальные тенденции рынка, анализировали статистику спроса и предложения, принимали участие в практических конференциях по развитию продуктовых категорий и мастер-классах от ведущих экспертов отрасли.

"Участие сельхозпроизводителей в международных выставках продуктов питания создает возможности для бизнес-развития, позволяя устанавливать прямые контакты с покупателями и партнерами из дружественных стран. Эти мероприятия помогают протестировать спрос, получить обратную связь и изучить мировые тенденции в пищевой промышленности. Кроме того, конкурсы и дегустации повышают узнаваемость бренда и подтверждают качество продукции. Особенно ценно, что такие выставки поддерживаются на государственном уровне — это снижает барьеры для малого и среднего бизнеса при выходе на экспорт", — рассказал Сергей Посашков, руководитель управления пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Отметим, по итогам первых восьми месяцев 2025 года Самарская область заняла лидирующие позиции по экспорту кондитерских изделий среди регионов Приволжского федерального округа. Особый интерес у зарубежных покупателей вызвала фитнес-продукция региональных производителей — продукты, соответствующие современным тенденциям здорового образа жизни.

Напомним, что для поддержки экспорта продукции АПК российские компании могут воспользоваться федеральной мерой поддержки, предусматривающей софинансирование затрат на застройку и сопровождение выставочных стендов в рамках национальной коллективной экспозиции, а также на доставку, таможенное оформление и страхование выставочных образцов.

Подробную информацию о мерах поддержки можно найти на сайте Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России. Подобные мероприятия проводятся в рамках реализации задач проекта "Экспорт продукции АПК", который является одним из ключевых направлений национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

"Развитие экспорта в Самарской области — одна из приоритетных задач региона на ближайшие годы", — неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, поставив перед правительством региона задачу содействовать производителям товаров и услуг в выходе на рынки дружественных стран.

Участие самарских компаний в выставке WorldFood Moscow 2025 стало важным шагом в укреплении позиций региональных брендов на международном рынке и расширении географии экспорта.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Самара отметила свой День Рождения

Самара отметила свой День Рождения

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5