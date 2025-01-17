Сызрань переходит на модель альтернативной котельной

Решением правительства РФ Сызрань отнесена к ценовой зоне теплоснабжения. Соответствующий документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает группа "Т Плюс".

"Теперь за качество и надежность теплоснабжения горожан и промышленных предприятий Сызрани будет отвечать единая теплоснабжающая организация (ЕТО). Также новая модель рынка тепла, благодаря регулированию цен по методу альтернативной котельной, позволяет планировать долгосрочные инвестиции в обновление системы теплоснабжения", — поясняют в компании.

Напомним, ранее на новую модель в Самарской области перешли Самара, Новокуйбышевск и Тольятти.

В результате объем вложений в модернизацию теплосетевых коммуникаций эти городов увеличился и превышает динамику инвестиций в населенных пунктах, не относящихся к ценовым зонам теплоснабжения", — отмечают в "Т Плюс".