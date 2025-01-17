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Энергетика ТЭК

Сызрань переходит на модель альтернативной котельной

СЫЗРАНЬ. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Решением правительства РФ Сызрань отнесена к ценовой зоне теплоснабжения. Соответствующий документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает группа "Т Плюс".

"Теперь за качество и надежность теплоснабжения горожан и промышленных предприятий Сызрани будет отвечать единая теплоснабжающая организация (ЕТО). Также новая модель рынка тепла, благодаря регулированию цен по методу альтернативной котельной, позволяет планировать долгосрочные инвестиции в обновление системы теплоснабжения", — поясняют в компании.

Напомним, ранее на новую модель в Самарской области перешли Самара, Новокуйбышевск и Тольятти.

В результате объем вложений в модернизацию теплосетевых коммуникаций эти городов увеличился и превышает динамику инвестиций в населенных пунктах, не относящихся к ценовым зонам теплоснабжения", — отмечают в "Т Плюс".

Метод альткотельной предусматривает переход от госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установке только предельного (максимального) уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. При этом предельная цена определяется не исходя из затрат поставщиков, а исходя из стоимости поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника "тепла", работающего на основе лучших доступных технологий (цена "альтернативной котельной").

Гид потребителя

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