Сызрань переходит на модель альтернативной котельной

Решением правительства РФ Сызрань отнесена к ценовой зоне теплоснабжения. Соответствующий документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает группа "Т Плюс".
"Теперь за качество и надежность теплоснабжения горожан и промышленных предприятий Сызрани будет отвечать единая теплоснабжающая организация (ЕТО). Также новая модель рынка тепла, благодаря регулированию цен по методу альтернативной котельной, позволяет планировать долгосрочные инвестиции в обновление системы теплоснабжения", — поясняют в компании.
Напомним, ранее на новую модель в Самарской области перешли Самара, Новокуйбышевск и Тольятти.
В результате объем вложений в модернизацию теплосетевых коммуникаций эти городов увеличился и превышает динамику инвестиций в населенных пунктах, не относящихся к ценовым зонам теплоснабжения", — отмечают в "Т Плюс".
Метод альткотельной предусматривает переход от госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установке только предельного (максимального) уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. При этом предельная цена определяется не исходя из затрат поставщиков, а исходя из стоимости поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника "тепла", работающего на основе лучших доступных технологий (цена "альтернативной котельной").