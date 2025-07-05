В Безенчукском районе под уголовное дело попал виновник ДТП, скрывшийся с места преступления

В Безенчукском районе возбуждено уголовное дело в отношении водителя, подозреваемого в совершении ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МДВ по Самарской области. Совершив наезд на пешехода, водитель, не оказав должной помощи пострадавшему, скрылся с места происшествия.
Следователи Безенчукского района возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего водителя по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами".
ДТП произошло 5 июня июня, в лесополосе в 30 метрах от обочины, на 113-м км трассы "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград". Очевидцы сообщили в полицию о трупе. Погибшим оказался 65-летний пешеход.
Чуть позже правоохранители обнаружили автомобиль, имеющий характерные повреждения, задержали подозреваемого, а автомобиль поместили на спецстоянку.
В настоящее время следователем назначены необходимые экспертизы и исследования, расследование продолжается.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!