В Безенчукском районе под уголовное дело попал виновник ДТП, скрывшийся с места преступления

В Безенчукском районе возбуждено уголовное дело в отношении водителя, подозреваемого в совершении ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МДВ по Самарской области. Совершив наезд на пешехода, водитель, не оказав должной помощи пострадавшему, скрылся с места происшествия.

Следователи Безенчукского района возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего водителя по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами".

ДТП произошло 5 июня июня, в лесополосе в 30 метрах от обочины, на 113-м км трассы "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград". Очевидцы сообщили в полицию о трупе. Погибшим оказался 65-летний пешеход.

Чуть позже правоохранители обнаружили автомобиль, имеющий характерные повреждения, задержали подозреваемого, а автомобиль поместили на спецстоянку.

В настоящее время следователем назначены необходимые экспертизы и исследования, расследование продолжается.