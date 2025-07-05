Анастасия Павлюченкова обыграла Осаку и вышла в четвертый круг Уимблдона-2025

Воспитанница самарской школы тенниса, 50-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова победила японку Наоми Осаку (53-й номер рейтинга) в третьем круге Уимблдона-2025. Встреча продлилась 2 часа 3 минуты и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу Павлюченковой. Об этом сообщает championat.com.
За время игры Павлюченкова выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Осака сделала 15 подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 в матче.
В четвертом круге Уимблдона-2025 Анастасия Павлюченкова сыграет с победительницей пары Диан Парри (Франция, Q) — Сонай Картал (Великобритания). Финал женского Уимблдона-2025 состоится 12 июля, действующая победительница турнира — чешка Барбора Крейчикова.
Сообщается, что Анастасия Павлюченкова дошла до стадии четвертого круга на Уимблдоне впервые с 2016 года.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!