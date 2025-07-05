Самарская полиция задержала селянина, который "по-мужски" разобрался с оппонентом

В Самарской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в тяжком преступлении, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Утром 24 июня в полицию Чапаевска поступило сообщение о драке на ул. Артиллерийской. Возле одного из административных зданий полицейские увидели компанию молодых людей, автомобиль Lada Priora с поврежденной водительской дверью и пострадавшего в бессознательном состоянии, которого госпитализировали медики.

Правоохранители объявили в розыск злоумышленника, подозреваемого в повреждении машины и причинении тяжкого вреда здоровью 22-летнего водителя. Оперативники предположили, что к тяжкому преступлению причастен 23-летний житель села Марьевка Пестравского района. Вычислив местонахождение, его задержали и доставили в полицию.

Задержанный раскаялся и рассказал свою версию событий. С его слов, находясь в Чапаевске, в компании друзей он выпивал. В какой-то момент у них возник конфликт с компанией местных жителей. Разрешить ситуацию "по-мужски" помешали сотрудники полиции, находившиеся на охране общественного порядка.

Когда полицейские, убедившись, что конфликт улажен и от подачи заявлений участники отказываются, убыли на маршрут патрулирования, селяне вновь испытали ярость к чапаевцам: молодые люди стали раскачивать автомобиль приезжих.

Задержанный, воспользовавшись своим физическим превосходством, оторвал дверь автомобиля и избил водителя, который не мог оказать сопротивления, сидя в салоне машины. Когда на помощь подоспели пассажиры, злоумышленник, осознав произошедшее, скрылся с места происшествия.

По признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу продолжаются следственные действия.