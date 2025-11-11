16+
Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 16% Сбер выплатил бизнесу Поволжья более 2,57 млрд рублей для защиты от роста ставок ОТП банк за девять месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза ВТБ выяснил самые частые запросы бизнеса к бухгалтеру в 2025 году Мошенники все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты

Банки Финансы

Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 16%

Россельхозбанк увеличил максимальную доходность по вкладам для новых вкладчиков.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Запущены новые сроки 2 и 4 месяца по вкладам "Свой вклад" (без пополнения и снятия) и "Ультра Доходный". Максимальные ставки — 16% годовых по "Своему вкладу" и 16,1% годовых по "Ультра Доходному" — стали доступны новым вкладчикам при открытии на 2 месяца через мобильное приложение или Интернет-банк.

"Россельхозбанк стремится сделать условия для новых клиентов максимально привлекательными. Для этого мы повысили процентную ставку по двухмесячному вкладу — одному из наиболее востребованных продуктов, обеспечивающему клиентам высокую прибыль в короткие сроки", — отметила Руководитель блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.

Открытие и управление вкладами и другими продуктами РСХБ доступны как в отделениях, так и в мобильном приложении и Интернет-банке.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru.

Реклама. rshb.ru

Erid: 2SDnjcSNXvP

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

