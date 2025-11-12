16+
Банки Финансы

Рекордные 855 млн бонусов Спасибо получат клиенты Сбера на Зелёный день

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Зелёный день, который приурочен ко дню рождения Сбербанка и пройдёт 12 ноября, покупки со Сбером станут вдвойне выгодными. Механика акции максимально простая и честная — банк удвоит количество бонусов с каждой покупки в категориях, которые клиенты подключили в программе лояльности.

С подпиской СберПрайм Зелёный день продлится 12, 13 и 14 ноября. Прогнозируется, что общее количество бонусов Спасибо, которые банк начислит за покупки в эти три дня, составит 855 млн — это рекорд как для Сбера, так и для всего рынка. Таким образом, клиенты банка получат эквивалент 855 млн рублей — их можно будет потратить на ежедневные расходы и покупки у партнёров банка, а можно копить на что-то крупное, например, на бытовую технику и даже автомобиль. Кроме того, бонусы можно перевести на благотворительность.

Среди самых популярных в ноябре оказались: на все покупки, аптеки, одежда и обувь, транспорт и товары для дома — их россияне выбирали чаще всего. Также в числе популярных — здоровье, АЗС, супермаркеты, косметика и парфюмерия и др.

Чтобы получить суперкешбэк в эти дни, достаточно оплатить покупку на общую сумму от 1000 рублей в день (по детским СберКартам — от 100 рублей) любым способом: привычной картой, SberPay или ставшими популярными — улыбкой и Вжух.

Выгодные предложения на Зелёный день подготовили и партнёры банка — они собраны в разделе "Для жизни" в приложении СберБанк Онлайн.

