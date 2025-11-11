16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ и OneTwoTrip: россияне стали чаще тратить на рестораны, культуру и развлечения в ноябрьские праздники ВТБ стал лидером рейтингов работодателей Forbes и РБК РСХБ снизил первоначальный взнос по семейной ипотеке на 10 п.п. Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 16% Сбер выплатил бизнесу Поволжья более 2,57 млрд рублей для защиты от роста ставок

Банки Финансы

ВТБ стал лидером рейтингов работодателей Forbes и РБК

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ вновь признан одним из лучших работодателей России по версии двух авторитетных бизнес-изданий: Forbes и РБК.

В рейтинге работодателей по версии Forbes банк получил наивысший "платиновый" статус пятый год подряд. В исследовании приняли участие 205 крупных компаний, которые в соответствии с методологией были разделены на 4 группы — "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза". 

Все компании, участвующие в рейтинге, оценивались по большому набору метрик, объединенных в 3 группы — "Экология", "Сотрудники и общество" и "Корпоративное управление". По сумме баллов ВТБ получил высокие оценки во всех категориях.

Банк ВТБ во второй раз признан лидером в рейтинге работодателей по версии РБК, войдя в первую группу компаний с наивысшими результатами по всем критериям оценки. В этом году количество участников рейтинга удвоилось — в нем приняли участие 381 компания. Согласно методологии РБК, они разделены на четыре группы. Представители первой группы являются победителями рейтинга, имеющими равный статус без внутреннего ранжирования.

Методология рейтинга РБК включает экспертную оценку более 40 показателей по нескольким критериям: сотрудники и условия труда, эффективность бизнеса и инновационное развитие, социальная ответственность и деловая репутация.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30