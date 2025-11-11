ВТБ стал лидером рейтингов работодателей Forbes и РБК

ВТБ вновь признан одним из лучших работодателей России по версии двух авторитетных бизнес-изданий: Forbes и РБК.

В рейтинге работодателей по версии Forbes банк получил наивысший "платиновый" статус пятый год подряд. В исследовании приняли участие 205 крупных компаний, которые в соответствии с методологией были разделены на 4 группы — "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза".

Все компании, участвующие в рейтинге, оценивались по большому набору метрик, объединенных в 3 группы — "Экология", "Сотрудники и общество" и "Корпоративное управление". По сумме баллов ВТБ получил высокие оценки во всех категориях.

Банк ВТБ во второй раз признан лидером в рейтинге работодателей по версии РБК, войдя в первую группу компаний с наивысшими результатами по всем критериям оценки. В этом году количество участников рейтинга удвоилось — в нем приняли участие 381 компания. Согласно методологии РБК, они разделены на четыре группы. Представители первой группы являются победителями рейтинга, имеющими равный статус без внутреннего ранжирования.

Методология рейтинга РБК включает экспертную оценку более 40 показателей по нескольким критериям: сотрудники и условия труда, эффективность бизнеса и инновационное развитие, социальная ответственность и деловая репутация.