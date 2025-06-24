Жительница Самарской области оформила выплаты на умершего ребенка

В Кинель-Черкасский районный суд отправилось уголовное дело 33-летней жительницы с. Кротовка, обвиняемой в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в 2011 г. у женщины умерла новорожденная дочь. Однако сельчанка не обращалась в органы ЗАГСа для получения свидетельства о смерти, а в 2021 г. оформила пособия на умершего ребенка. До 31 марта 2025 г. обвиняемая успела получить 540 тыс. рублей.