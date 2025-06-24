Жительница Самарской области оформила выплаты на умершего ребенка

В Кинель-Черкасский районный суд отправилось уголовное дело 33-летней жительницы с. Кротовка, обвиняемой в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в 2011 г. у женщины умерла новорожденная дочь. Однако сельчанка не обращалась в органы ЗАГСа для получения свидетельства о смерти, а в 2021 г. оформила пособия на умершего ребенка. До 31 марта 2025 г. обвиняемая успела получить 540 тыс. рублей.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы