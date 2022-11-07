В Тольятти преподаватель актерского мастерства попал под уголовные дела из-за пьесы

В Самарской области возбудили уголовные дела в отношении преподавателя актерского мастерства Григория Н. Расследованием занимается Центральный межрайонный следственный отдел. По предварительным данным, претензии правоохранителей возникли к преподавателю из-за пьесы.

"Суть претензий в том, что Григорий, будучи преподавателем актерского мастерства, на занятии в театральной студии предложил несовершеннолетним девочкам сделать постановку на основе пьесы зарубежного автора, в которой содержались сцены алкоголя, насилия и секса. Григорий с 26 августа до настоящего времени находится под домашним арестом", — рассказывает адвокат Сергей Хальченко.

Уголовное дело защитники называют беспрецедентным по ряду причин.

"Отмечу несколько моментов, — говорит Сергей Хальченко. — Четверо девочек и их мамы не считают себя потерпевшими, не имеют претензий к Григорию, не понимают за что ополчились на Григория, добровольно приходили в суды и протестовали, когда арестовывали Григория и потом продлевали срок ареста. Все они дают одинаковые с Григорием показания. Это было первичное ознакомление с текстом пьесы, все они были предупреждены, что она содержит неприятные сцены и пропускали их.

Им сообщалось, что если пьеса будет одобрена, то Григорием будет переработана для постановки, а неэтичные сцены будут вырезаны. Что в дальнейшем и было сделано. Также, мы считаем, что главное доказательство следствия — это заключение эксперта. Я убежден, что сделавшего заключение эксперта нельзя считать таковым в этой области. Экспертизу называют искусствоведческой, в то время как у эксперта высшее образование "Учитель по специальности "Изобразительное искусство и черчение", диплом на проведение компьютерно-технических экспертиз, сертификат на исследование информационных компьютерных средств и диплом о переподготовке "Мировая художественная культура", который соответствует уровню среднего профессионального образования. Среди всех регалий ни одна специальность не дает право на проведение такого рода экспертиз, так как они требуют участие лингвиста, психолога, сексолога и культуролога".

По сообщению защитников, пьеса Ребекки Причард "Дворовая девчонка", о которой идет речь, пользуется популярностью в театральном сообществе, а на ее основе ставили в России спектакли "Разбивая стекло" и "Дворовая девчонка". При этом, в открытых источниках спектакли позиционировались как социальные, направленные на борьбу с наркоманией, профилактику алкоголизма.

"В основе пьесы — факты из жизни четверых дворовых девочек, заброшенных жестокой судьбой в низы общества. Героини принимают наркотики, зарабатывая воровством, развлекаются в грязных клубах, периодически выясняя отношения с "конкурентками". Эти сцены отражают будничные явления уличной жизни о которых знают все, но предпочитают не говорить о них", — таково популярное описание в афишах", — настаивают защитники.

Кроме того, в некоторых афишах указывалось, что "пьеса представляет собой не легкий жанр, а глубокое осмысление жизни через драматическую форму и рассчитана как на подростков и молодежь, так и на взрослых".

Сам преподаватель говорит, что пьеса относится "к жанру документального театра Verbatim и честно разговаривает со зрителем, без лишних нежностей, потому что темы, раскрывающиеся в этом произведении, требуют именно честного отношения к читателю". Кроме того, Григорий сообщает, что "все загорелись постановкой", при этом было оговорено, что все нецензурные выражения и неприличные сцены будут удалены.

"Ценность произведений подобного типа в том, что они говорят не в лоб "так делать не надо" (что вызывает очень часто на самом деле обратный эффект), а делают это скрытно, отталкивая читателя от событий, о которых рассказывают героини. Даже после поверхностного прочтения ни у кого из читателей не появляется мыслей повторить судьбу героинь, а скорее далеко наоборот…", — утверждает также преподаватель актерского мастерства.

По данным адвоката, в отношении преподавателя возбудили девять уголовных дел — в том числе за развратные действия и распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетних. А грозит педагогу до 20 лет реального лишения свободы.

"По мнению следствия, сам факт ознакомления с пьесой является развратными и насильственными сексуальными действиями Григория", — говорит адвокат.

Сейчас следствие продолжается. В СУ СКР по Самарской области пока не комментировали ситуацию.