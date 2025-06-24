Молодой тольяттинец поверил мошенникам, что на него оформлен "кредит" и перевел 1 млн рублей

Недавно жертвой злоумышленников стал 23-летний тольяттинец, временно находившийся в служебной командировке в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В период с 26 мая по 19 июня неизвестные, используя мессенджер и средства мобильной связи, звонили молодому человеку, который работает тестировщиком в одном из ИП города. Злоумышленники предложили аннулировать якобы оформленные на молодого человека кредиты.

Молодой человек поверил незнакомцам и, чтобы погасить "задолженность", перевел более 1 млн рублей на указанные счета через банкоматы. Мошенники заверили тольяттинца, что, как только он вернется из командировки, деньги ему вернут. Вскоре мужчина понял, что это "развод" и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.