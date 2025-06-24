Тольяттинка за месяц незаконно прописала в своем доме 33 мигранта

В Шигонском районе в отношении 44-летней жительницы Тольятти возбуждено уголовное дело за незаконную постановку на учет 33 иностранных граждан, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным участкового уполномоченного отдела полиции по Шигонскому району, с апреля по май текущего года ранее несудимая женщина незаконно прописывала иностранцев в принадлежащем ей частном доме, не собираясь предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.
Женщина признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что за свои услуги получила денежное вознаграждение.
Отделом дознания МУ МВД России "Сызранское" в отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".
В результате проведенных мероприятий иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы