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Преступления Происшествия

Тольяттинка за месяц незаконно прописала в своем доме 33 мигранта

ШИГОНЫ. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Шигонском районе в отношении 44-летней жительницы Тольятти возбуждено уголовное дело за незаконную постановку на учет 33 иностранных граждан, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным участкового уполномоченного отдела полиции по Шигонскому району, с апреля по май текущего года ранее несудимая женщина незаконно прописывала иностранцев в принадлежащем ей частном доме, не собираясь предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.

Женщина признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что за свои услуги получила денежное вознаграждение.

Отделом дознания МУ МВД России "Сызранское" в отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".

В результате проведенных мероприятий иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания. 

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