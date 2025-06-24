В Тольятти задержали приезжего парня, который планировал продать полкило синтетики

В середине июня в полицию Тольятти поступила оперативная информация о том, что 19-летний житель Краснодарского края, временно проживающий в городе, возможно, причастен к незаконному обороту наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Оперативники обыскали съемную квартиру и нашли свертки с синтетическими наркотиками общей массой более 500 граммов.

Ранее несудимый гость региона пояснил, что купил запрещенные вещества в интернете, чтобы потом продать их в Тольятти.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере".