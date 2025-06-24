В Тольятти задержали приезжего парня, который планировал продать полкило синтетики

В середине июня в полицию Тольятти поступила оперативная информация о том, что 19-летний житель Краснодарского края, временно проживающий в городе, возможно, причастен к незаконному обороту наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Оперативники обыскали съемную квартиру и нашли свертки с синтетическими наркотиками общей массой более 500 граммов.
Ранее несудимый гость региона пояснил, что купил запрещенные вещества в интернете, чтобы потом продать их в Тольятти.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере".
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы