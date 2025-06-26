Жительница Самары потеряла деньги при попытке купить квадрокоптер онлайн

В полицию обратилась 35-летняя жительница Самары и пожаловалась, что стала жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Планируя купить квадрокоптер, женщина наткнулась на объявление в интернете, связалась с продавцом и внесла предоплату — 67 тыс. рублей. После этого продавец пропал, и покупательница поняла, что стала жертвой мошенников.
Возбуждено уголовное дело.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы