Жительница Самары потеряла деньги при попытке купить квадрокоптер онлайн

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В полицию обратилась 35-летняя жительница Самары и пожаловалась, что стала жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.