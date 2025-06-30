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Преступления Происшествия

Братьев из Самары будут судить за покушение на убийство с особой жестокостью

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокурор Красноярского района утвердил обвинение двум братьям из Самары. Им вменяют покушение на убийство с особой жестокостью. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в июле 2024 г. в придорожном магазине в районе с. Старосемейкино они поссорились с потерпевшим. Конфликт перерос в драку. Братья повалили оппонента на землю и избивали больше получаса, а потом ушли.

"Скорую помощь" для пострадавшего вызвали случайные прохожие. Мужчина до сих пор продолжает лечение и реабилитацию.

Уголовное дело направлено в Красноярский районный суд.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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