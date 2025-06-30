Братьев из Самары будут судить за покушение на убийство с особой жестокостью

Прокурор Красноярского района утвердил обвинение двум братьям из Самары. Им вменяют покушение на убийство с особой жестокостью. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в июле 2024 г. в придорожном магазине в районе с. Старосемейкино они поссорились с потерпевшим. Конфликт перерос в драку. Братья повалили оппонента на землю и избивали больше получаса, а потом ушли.
"Скорую помощь" для пострадавшего вызвали случайные прохожие. Мужчина до сих пор продолжает лечение и реабилитацию.
Уголовное дело направлено в Красноярский районный суд.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы