Братьев из Самары будут судить за покушение на убийство с особой жестокостью

Прокурор Красноярского района утвердил обвинение двум братьям из Самары. Им вменяют покушение на убийство с особой жестокостью. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в июле 2024 г. в придорожном магазине в районе с. Старосемейкино они поссорились с потерпевшим. Конфликт перерос в драку. Братья повалили оппонента на землю и избивали больше получаса, а потом ушли.

"Скорую помощь" для пострадавшего вызвали случайные прохожие. Мужчина до сих пор продолжает лечение и реабилитацию.

Уголовное дело направлено в Красноярский районный суд.