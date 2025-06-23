Самарец выстрелил в голову оппоненту из травматического оружия, возбуждено дело

В Самаре возбуждено уголовное дело по результатам проверки информации в соцмедиа о стрельбе на одной из улиц города, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
В социальной сети была размещена информация о том, что 22 июня на улице в Самаре между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил из травматического оружия в голову местному жителю. Потерпевшему понадобилась медицинская помощь.
По поручению руководителя СУ СК РФ по Самарской области Павла Олейника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство).
В настоящее время участники инцидента установлены, с ними проводятся следственные действия, следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы