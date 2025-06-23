Самарец выстрелил в голову оппоненту из травматического оружия, возбуждено дело

В Самаре возбуждено уголовное дело по результатам проверки информации в соцмедиа о стрельбе на одной из улиц города, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В социальной сети была размещена информация о том, что 22 июня на улице в Самаре между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил из травматического оружия в голову местному жителю. Потерпевшему понадобилась медицинская помощь.

По поручению руководителя СУ СК РФ по Самарской области Павла Олейника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство).

В настоящее время участники инцидента установлены, с ними проводятся следственные действия, следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.