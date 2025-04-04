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Суды Происшествия

Детского театрального режиссера из Тольятти, обвиняемого якобы в распространении порнографии, оправдали

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес оправдательный приговор театральному режиссеру из Тольятти Григорию Бересневу, сообщила член Совета при президенте России по правам человека Ева Меркачева. Его обвиняли сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. 

"Как же вдохновляют истории с оправданием людей, которые подвергались абсурдным обвинениям! И вот вам свежая: суд полностью оправдал детского театрального режиссера Григория Береснева. Спасибо, справедливая Фемида!" — поделилась эмоциями в телеграм-канале Ева Меркачева.

Она уточнила: Григория обвиняли в том, что он читал с подростками никем и никогда не запрещенный спектакль.

Просто читал! Но там были нецензурные слова и рассказы о плохих девочках. Фокус в том, что эту пьесу написала драматург по итогу общения с девочками-подростками в тюрьме. Его замысел: предостеречь подростков от алкоголя, наркотиков, ранней половой жизни и преступлений. Но нашлись "моралисты", которые увидели в этом крамолу", — пояснила Меркачева.

Григорию Бересневу вменили сразу несколько статей уголовного кодекса: "Насильственные действия сексуального характера", "Распространение порнографии", "Совершение развратных действий без применения насилия в отношении двух или более лиц, не достигших 14 лет", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

"Только вдумайтесь — режиссеру грозило 25 лет колонии за чтение пьесы! — возмущается член Совета при президенте РФ по правам человека. — Множество независимых экспертов, а также сама драматург написали в суд обращения, в которых сказали, что спектакль не запрещен, а его текст не может быть отнесен к порнографии. Спасибо прокуратуре: она отказалась от обвинения по всем статьям, кроме 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). И в этом году Григория признали виновным по этой статье, но прекратили уголовное преследование в связи с истечением сроков давности. Однако его защитники с этим не согласились, обжаловали решение, и Самарский областной суд услышал их аргументы. Апелляционная инстанция полностью оправдала режиссера, теперь он имеет право на реабилитацию".

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