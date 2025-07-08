В Самаре сотрудника министерства подозревают в коррупции

Главный консультант управления по взаимодействию с муниципальными образованиями министерства внутренней политики Самарской области подозревается в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. По данным источников, речь идет о Максиме Мрыкине.
По версии следствия, в июне 2025 г. чиновник и мужчина, который также является подозреваемым, подозреваемые получили от местного жителя 900 тыс. руб., пообещав оказать содействие в регистрации в качестве кандидата в депутаты органа местного самоуправления.
Судом по ходатайству следователя чиновнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"В рамках расследования уголовного дела следствием устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемых, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечают в СК.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области.
Арест сотрудника министерства внутренней политики прокомментировал губернатор Вячеслав Федорищев.
"Следствие и суд определят степень вины участников дела. Уверен, что правоохранительные органы объективно проведут расследование и установят истину. Правительство региона окажет максимальное содействие правоохранительным органам при расследовании этого и других коррупционных преступлений. Наказание должно быть неотвратимым, невзирая на должности", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы