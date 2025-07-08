16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре сотрудника министерства подозревают в коррупции В Самаре бездомные псы напали на женщину, возбуждено уголовное дело Самарец хранил наркотики на продажу в квартире пожилых родителей В Самаре перед судом предстанет героиновый "закладчик" Самарский пенсионер отдал аферистам 1 млн рублей, чтобы "спасти" внучку

Преступления Происшествия

В Самаре сотрудника министерства подозревают в коррупции

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Главный консультант управления по взаимодействию с муниципальными образованиями министерства внутренней политики Самарской области подозревается в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. По данным источников, речь идет о Максиме Мрыкине.

По версии следствия, в июне 2025 г. чиновник и мужчина, который также является подозреваемым, подозреваемые получили от местного жителя 900 тыс. руб., пообещав оказать содействие в регистрации в качестве кандидата в депутаты органа местного самоуправления.

Судом по ходатайству следователя чиновнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"В рамках расследования уголовного дела следствием устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемых, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечают в СК. 

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Арест сотрудника министерства внутренней политики прокомментировал губернатор Вячеслав Федорищев.

"Следствие и суд определят степень вины участников дела. Уверен, что правоохранительные органы объективно проведут расследование и установят истину. Правительство региона окажет максимальное содействие правоохранительным органам при расследовании этого и других коррупционных преступлений. Наказание должно быть неотвратимым, невзирая на должности", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3