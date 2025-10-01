В Самарской области направили в суд дело банды Гатагажева

В сентябре 2025 года в суд направили уголовное дело в отношении крупной бандгруппы. По версии следствия, ее члены занимались вымогательством и совершали разбойные нападения на территории региона.

Деятельность бандгруппы пресекли сотрудники ГУ МВД по Самарской области. По имеющейся версии следствия, ее предводителем мог быть Х. А. Гатагажев. Группа занималась вымогательством и совершением разбойных нападений на жителей Самары и Волжского района. В частности, есть данные, что с июня 2023 года по март 2024 года участники банды совершили шесть преступлений. При обысках у участников банды изъяли оружие кустарного производства. В частности, есть данные о пистолетах. Сейчас всем троим предполагаемым членам группы предъявили обвинение, а представители прокуратуры подписали обвинительное заключение.

Интересно, что группировку связывали также с заработком на криптовалюте. По неофициальным данным, при обысках у них могли обнаружить майнинговое оборудование. В деталях деятельности группировки теперь будут разбираться служители Фемиды.