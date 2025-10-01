Тольяттинец лишился 2,4 млн рублей в попытках купить автомобиль

В Тольятти 26-летний местный житель, в надежде купить автомобиль подешевле, обманулся на 2,4 млн рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
На одном из популярных торговых сайтов тольяттинец нашел объявление о продаже автомобиля по цене ниже рыночной. Он связался по телефону с продавцом, который объяснил низкую стоимость тем, что у него есть возможность ввезти машину из-за рубежа с уплатой утильсбора по льготной ставке.
Аферист убедил мужчину внести полную предоплату. Потерпевший, обрадовавшись удачной сделке, сделал все, как сказал злоумышленник, и перевел на указанный счет порядка 2,4 млн рублей. После он стал ждать обещанного автомобиля, но мошенник перестал выходить на связь.
Мужчина понял, что стал жертвой афериста и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
