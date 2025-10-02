Житель Подмосковья попался в Тольятти с 5 кг мефедрона

В Тольятти полицейские задержали 52-летнего жителя Подмосковья с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В Комсомольском районе автоинспекторы остановили красный Mini Cooper с московскими номерами. Водитель сильно нервничал, и полицейские решили досмотреть машину. В результате в салоне и багажнике нашли несколько пакетов, в которых было более 5 кг мефедрона.

Мужчину задержали, он признался, что планировал сбыть наркотик в Самарской области через тайники.