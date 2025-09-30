Правительство Самарской области взяло на контроль расследование травли в школе

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратил внимание кабмина на сообщения про ЧП в школе. Речь идет об издевательствах над семиклассником в пос. Усть-Кинельский.

Напомним, мама мальчика рассказывала журналистам, что ее ребенка травят, а руководство школы бездействует. По словам женщины, ее сына регулярно избивают пять сверстников. Хулиганы, по ее словам, также подставляют ребенку подножки, крадут вещи из его рюкзака и выбрасывают их в окно. Мальчик регулярно в синяках, год назад у ребенка выявили проблемы с коленями. Женщина несколько лет назад перевела сына в другой класс, но туда же перевели и одного из обидчиков. По мнению несчастной матери, директор школы не пытается решать конфликт и не проводит беседы.

"По данному факту следственными органами СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность")", — сообщили на днях в Следственном комитете.

Ситуацией возмутился глава Самарской области Вячеслав Федорищев. Он потребовал от правительства взять разрешение конфликта на контроль. В детали происходящего должен вникнуть лично министр образования региона Виктор Акопьян.