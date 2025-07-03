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В Самаре мошенники лишили девушку 50 тысяч рублей, которые та хотела отдать в приют для животных Четверо экс-руководителей бюро медико-социальной экспертизы выслушали приговор Уголовное дело о нападении на депутата Матвеева ушло в суд Лже-торговец похитил золотую цепочку у 85-летней пенсионерки из Жигулевска Пожилой самарец перевел на "безопасные счета" мошенников 3 млн рублей

Преступления Происшествия

В Самаре мошенники лишили девушку 50 тысяч рублей, которые та хотела отдать в приют для животных

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Самары обратилась 18-летняя девушка, заявившая о мошенничестве, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Девушка пояснила, что является волонтером в одном из приютов для животных. Для того, чтобы в очередной раз помочь приюту, она решила найти подработку на лето. В интернете ей попалось предложение труда с удаленным графиком. Заявительница созвонилась с "работодателем" и, обговорив основные моменты, согласилась на работу.

Девушке на электронную почту пришло письмо с анкетой, о которой предупреждал будущий руководитель. Заполнив все строки, заявительница внесла информацию о своей банковской карте, поверив "работодателю", что туда будет приходить заработная плата. Однако, чтобы это произошло, все данные нужно было внести в специальное приложение.

Не заподозрив ничего подозрительного, она ввела цифры с задней стороны карты и стала ожидать рабочего графика. Однако ни ответного письма, ни звонка не произошло. Вместо этого с банковского счета заявительницы списалось около 50 000 рублей, которые та хотела отдать в приют.

Осознав, что ее обманули мошенники, девушка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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