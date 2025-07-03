В Самаре мошенники лишили девушку 50 тысяч рублей, которые та хотела отдать в приют для животных

В полицию Самары обратилась 18-летняя девушка, заявившая о мошенничестве, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Девушка пояснила, что является волонтером в одном из приютов для животных. Для того, чтобы в очередной раз помочь приюту, она решила найти подработку на лето. В интернете ей попалось предложение труда с удаленным графиком. Заявительница созвонилась с "работодателем" и, обговорив основные моменты, согласилась на работу.
Девушке на электронную почту пришло письмо с анкетой, о которой предупреждал будущий руководитель. Заполнив все строки, заявительница внесла информацию о своей банковской карте, поверив "работодателю", что туда будет приходить заработная плата. Однако, чтобы это произошло, все данные нужно было внести в специальное приложение.
Не заподозрив ничего подозрительного, она ввела цифры с задней стороны карты и стала ожидать рабочего графика. Однако ни ответного письма, ни звонка не произошло. Вместо этого с банковского счета заявительницы списалось около 50 000 рублей, которые та хотела отдать в приют.
Осознав, что ее обманули мошенники, девушка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы