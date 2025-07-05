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Преступления Происшествия

Бастрыкин заинтересовался делом с участием иностранца, напавшего на жительницу Самары с ребенком

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о совершении хулиганских действий в отношении жительницы Самарской области и ее ребенка, передает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

По информации из соцсетей в мае 2025 года на жительницу Самарской области в присутствии ее ребенка напал уроженец иностранного государства. По словам пострадавшей, полиция не приняла к нарушителю должных мер. В результате через несколько дней мужчина вновь напал на женщину, угрожая ножом ей и ребенку.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия".

Председатель СК России запросил у руководителя СУ по Самарской области Павла Олейника доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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