Бастрыкин заинтересовался делом с участием иностранца, напавшего на жительницу Самары с ребенком

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о совершении хулиганских действий в отношении жительницы Самарской области и ее ребенка, передает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

По информации из соцсетей в мае 2025 года на жительницу Самарской области в присутствии ее ребенка напал уроженец иностранного государства. По словам пострадавшей, полиция не приняла к нарушителю должных мер. В результате через несколько дней мужчина вновь напал на женщину, угрожая ножом ей и ребенку.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия".

Председатель СК России запросил у руководителя СУ по Самарской области Павла Олейника доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.