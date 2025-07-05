Бастрыкин заинтересовался делом с участием иностранца, напавшего на жительницу Самары с ребенком

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о совершении хулиганских действий в отношении жительницы Самарской области и ее ребенка, передает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.
По информации из соцсетей в мае 2025 года на жительницу Самарской области в присутствии ее ребенка напал уроженец иностранного государства. По словам пострадавшей, полиция не приняла к нарушителю должных мер. В результате через несколько дней мужчина вновь напал на женщину, угрожая ножом ей и ребенку.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия".
Председатель СК России запросил у руководителя СУ по Самарской области Павла Олейника доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы