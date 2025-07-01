Жительница Сызрани украла у работодателя и перевела виртуальному другу 1 млн рублей

В Сызранский городской суд отправилось уголовное дело 29-летней местной жительницы, обвиняемой в растрате. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, женщина, работавшая в финансовой компании, с августа 2024 г. по май 2025 г. со своего рабочего места проводила формальное зачисление денег на счет работодателя, а затем через платежную систему переводила уже реальные средства на счет третьего лица. Хищение вскрылось во время внутренней инвентаризации. Сумма ущерба составила 1 млн рублей.
Сама подозреваемая рассказала полицейским, что переводила деньги виртуальному другу, с которым она познакомилась и долго общалась в сети Интернет, но в реальности никогда не виделась.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы