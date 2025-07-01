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Преступления Происшествия

Жительница Сызрани украла у работодателя и перевела виртуальному другу 1 млн рублей

СЫЗРАНЬ. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызранский городской суд отправилось уголовное дело 29-летней местной жительницы, обвиняемой в растрате. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, женщина, работавшая в финансовой компании, с августа 2024 г. по май 2025 г. со своего рабочего места проводила формальное зачисление денег на счет работодателя, а затем через платежную систему переводила уже реальные средства на счет третьего лица. Хищение вскрылось во время внутренней инвентаризации. Сумма ущерба составила 1 млн рублей.

Сама подозреваемая рассказала полицейским, что переводила деньги виртуальному другу, с которым она познакомилась и долго общалась в сети Интернет, но в реальности никогда не виделась.

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