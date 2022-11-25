Бегут от Хинштейна: защита ректора СГЭУ просит перенести суд в другой регион

Защита ректора Самарского государственного экономического университета Светланы Ашмариной направила в 6-й Кассационный суд общей юрисдикции ходатайство о переносе слушания дела в другой субъект федерации.

Напомним, Светлану Ашмарину обвиняют в покушении на присвоение и растрату, а также служебном подлоге. По версии следствия, ректор и ее подчиненная Светлана Березовская вели с Владивостокским госуниверситетом экономики и сервиса (ВГУЭС) переговоры о заключении фиктивных договоров на выполнение научно-исследовательских работ. Как ранее сообщали в СУ СК РФ по Самарской области, предположительно, в итоге от СГЭУ на основании актов сдачи-приемки работ необоснованно перечислили 3,5 млн рублей.

Уголовное дело 9 ноября поступило в Октябрьский районный суд.

В ходатайстве об изменении территориальной подсудности адвокат Анна Давыдова ссылается на "обоснованные опасения внепроцессуальных контактов депутата ГД РФ Хинштейна А.Е. и его авторитарного воздействия на принятие судебных решений по уголовному делу по обвинению Ашмариной С.И…"

Опасения защиты, по словам адвоката, возникли из распространенной депутатом в интернете информации. Давыдова приводит в том числе такой факт: "20.12.21 г. в своем официальном телеграмм-канале Хинштейн А.Е. разместил информацию о том, что ректор СГЭУ подозревается в попытке хищения 3,5 млн руб. из федерального бюджета. Эта информация была продублирована 3.11.2022 г. уже после утверждения прокуратурой обвинительного заключения. Информация заведомо искажена и не соответствует действительности. Денежные средства, из которых были оплачены работы исполнителей научно-исследовательских работ, выполненных СГЭУ, были получены из Владивостокского государственного университета экономики и сервиса — заказчика НИРов, и являлись внебюджетными средствами".

Также, по ее утверждению, депутат сообщает несоответствующую действительности информацию, будто Ашмарина, будучи отстраненной от своей должности, выплатила себе премию. В то время как премия ей якобы была начислена Министерством образования РФ еще до возбуждения уголовного дела, но так и не выплачена.

По словам обвиняемой Ашмариной, заключение между университетами разных регионов договоров на выполнение научно-исследовательских работ (НИРов) является обычной практикой.

СГЭУ заключил соответствующие договоры на выполнение НИРов с Владивостокским госуниверситетом по темам: "Исследование и развитие молодежных предпринимательских компетенций на примере университетов социально-экономического профиля РФ", "Исследование модели формирования предпочтений абитуриентов", "Методический подход к использованию инструментов Ворлдскилс в стратегическом управлении образовательной организацией", "Разработка методики бюджетирования образовательного учреждения". По этим договорам каждый университет должен был выполнить по две научные работы по заказу другого университета.

"В прессе дело ошибочно представлено так, будто СГЭУ свои работы не выполнял, — пояснил адвокат Андрей Карномазов. — Будто эти работы выполнил ВГУЭС, после чего не только передал СГЭУ выполненные за него работы, но и еще оплатил их 3,5 миллиона рублей. А якобы ректор со своей подчиненной эти деньги еще и похитили".

На самом же деле, по словам защитника, сотрудники ВГУЭС настояли на том, что им интереснее выполнить те работы, которые должен был выполнить СГЭУ. А самарский вуз при этом выполнит те работы, которые должен был выполнить владивостокский. По документам же было оформлено, что каждый университет выполнил те работы, которые указаны в договоре. И соответственно, каждый вуз заплатил другому по 3,5 млн рублей.

"Пожалуй, такое положение вещей — непорядок, — считает адвокат, — Но никак не преступление. Формальное нарушение могло быть легко исправлено, если бы по ходу возникшей договорённости об изменении названий тем выполняемых каждым университетом работ стороны внесли бы соответствующие изменения в первоначальный договор. Но эта формальность не была соблюдена, однако это точно не образует никакого хищения. Здесь же работы были выполнены и, соответственно, оплачены. При этом в отношении сотрудников ВГУЭС при зеркальных, как мы видим, обстоятельствах, никакого уголовного дела не возбуждалось".