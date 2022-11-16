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Суды Происшествия

По уголовному делу Светланы Ашмариной суд допросит 80 свидетелей

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уголовное дело ректора Самарского государственного экономического университета Светланы Ашмариной и замначальника отдела вуза Светланы Березовский поступило в суд Октябрьского района Самары. Его будет рассматривать назначенная 7 октября судья Мария Патютько. Материалы уже поступили Патютько, но дату первого заседания пока не назначили.

"По делу проходят два потерпевших. 72 свидетеля обвинения, восемь свидетелей стороны защиты. Подсудимые находятся под подпиской о невыезде", — рассказали в пресс-службе суда Октябрьского района Самары.

Напомним, Светлану Ашмарину выбрали ректором СГЭУ в марте 2019 года. А в августе 2021 г. в отношении нее возбудили уголовное дело о мошенничестве.

По версии следствия, Ашмарина и Березовская вели переговоры с Владивостокским госуниверситетом экономики и сервиса (ВГУЭС) о заключении фиктивных договоров на выполнение научно-исследовательских работ. Как ранее сообщали в СУ СК РФ по Самарской области, предположительно, в итоге от СГЭУ на основании актов сдачи-приемки работ необоснованно перечислили 3,5 млн рублей. 21 октября Ашмарину отстранили от должности — решение принял суд Самарского района региональной столицы.

По сообщению правоохранителей, ректора подозревают в совершении по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Покушение на присвоение и растрату") и ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). Заместителю начальника отдела университета Ларисе Березовской предъявили обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в покушении на присвоение и растрату").

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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

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П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

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В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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