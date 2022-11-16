По уголовному делу Светланы Ашмариной суд допросит 80 свидетелей

Уголовное дело ректора Самарского государственного экономического университета Светланы Ашмариной и замначальника отдела вуза Светланы Березовский поступило в суд Октябрьского района Самары. Его будет рассматривать назначенная 7 октября судья Мария Патютько. Материалы уже поступили Патютько, но дату первого заседания пока не назначили.

"По делу проходят два потерпевших. 72 свидетеля обвинения, восемь свидетелей стороны защиты. Подсудимые находятся под подпиской о невыезде", — рассказали в пресс-службе суда Октябрьского района Самары.

Напомним, Светлану Ашмарину выбрали ректором СГЭУ в марте 2019 года. А в августе 2021 г. в отношении нее возбудили уголовное дело о мошенничестве.

По версии следствия, Ашмарина и Березовская вели переговоры с Владивостокским госуниверситетом экономики и сервиса (ВГУЭС) о заключении фиктивных договоров на выполнение научно-исследовательских работ. Как ранее сообщали в СУ СК РФ по Самарской области, предположительно, в итоге от СГЭУ на основании актов сдачи-приемки работ необоснованно перечислили 3,5 млн рублей. 21 октября Ашмарину отстранили от должности — решение принял суд Самарского района региональной столицы.

По сообщению правоохранителей, ректора подозревают в совершении по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Покушение на присвоение и растрату") и ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). Заместителю начальника отдела университета Ларисе Березовской предъявили обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в покушении на присвоение и растрату").