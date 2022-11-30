Кассационный суд отказал защите ректора СГАУ в рассмотрении дела в другом регионе

Во вторник, 29 ноября, Шестой кассационный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты ректора Самарского государственного экономического университета Светланы Ашмариной о рассмотрении ее уголовного дела в другом регионе.
"У нас есть десять дней, чтобы обжаловать это решение в Верховный суд. Мы этим обязательно воспользуемся", - заявил адвокат Андрей Карномазов.
Напомним, Ашмарину привлекают к ответственности по обвинению в растрате и служебном подлоге. Дело в начале октября поступило в Октябрьский районный суд, но к судебному следствию еще не приступили из-за подачи ходатайства, где адвокат Анна Давыдова высказывает опасения, что объективное рассмотрение дела в Самаре невозможно из-за внимания к делу депутата Госдумы Александра Хинштейна.
"Не соответствующая действительности информация сопровождалась со стороны Хинштейна А.Е. уничижительными комментариями — "жадность — ведет к бедности", а также очередными фотографиями из материалов уголовного дела, подтверждающими свободное получение депутатом любой, даже закрытой для публичного обнародования, информации из правоохранительных органов региона. Так называемая "информация" о полученных премиях, опубликованная депутатом, была многократно перепечатана множеством СМИ и получила в регионе широкий негативный общественный резонанс", - пишет в ходатайстве адвокат.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.