Кассационный суд отказал защите ректора СГАУ в рассмотрении дела в другом регионе

Во вторник, 29 ноября, Шестой кассационный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты ректора Самарского государственного экономического университета Светланы Ашмариной о рассмотрении ее уголовного дела в другом регионе.

"У нас есть десять дней, чтобы обжаловать это решение в Верховный суд. Мы этим обязательно воспользуемся", - заявил адвокат Андрей Карномазов.

Напомним, Ашмарину привлекают к ответственности по обвинению в растрате и служебном подлоге. Дело в начале октября поступило в Октябрьский районный суд, но к судебному следствию еще не приступили из-за подачи ходатайства, где адвокат Анна Давыдова высказывает опасения, что объективное рассмотрение дела в Самаре невозможно из-за внимания к делу депутата Госдумы Александра Хинштейна.

"Не соответствующая действительности информация сопровождалась со стороны Хинштейна А.Е. уничижительными комментариями — "жадность — ведет к бедности", а также очередными фотографиями из материалов уголовного дела, подтверждающими свободное получение депутатом любой, даже закрытой для публичного обнародования, информации из правоохранительных органов региона. Так называемая "информация" о полученных премиях, опубликованная депутатом, была многократно перепечатана множеством СМИ и получила в регионе широкий негативный общественный резонанс", - пишет в ходатайстве адвокат.