16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дело ректора СГЭУ хотят вернуть прокурору Осужденный за жестокое убийство двух человек пытается выйти на свободу в Самаре Самарский облсуд снизил срок наказания бывшему адвокату Андрею Паулову Уголовное дело экс-директора КИПТов вернули в прокуратуру "Представлялась сотрудницей ФСБ": жительницу Самары осудили за мошенничество с машинами и жильем

Суды Происшествия

Дело ректора СГЭУ хотят вернуть прокурору

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 120
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Октябрьском районном суде подходит к завершению судебное следствие по делу ректора Самарского государственного экономического университета Светланы Ашмариной, которую вместе с ее подчиненной Ларисой Березовской обвиняют в особо крупной растрате.

Разбирательство длилось с марта 2023 года. Однако вину подсудимые так и не признали, а СГЭУ не признал себя потерпевшим. В результате государственный обвинитель ходатайствовал о возвращении дела прокурору. На 7 февраля назначено оглашение решения суда по этому ходатайству.

Напомним, фабула дела такова: СГЭУ и его дальневосточный коллега ВГУЭС одновременно выполняли по две научные работы (НИР) по заказу друг друга. Соглашением о сотрудничестве между университетами работы включали в себя не только выполнение НИР по заказу ВГУЭС, но и подготовку информации для ВГУЭС.

В суде выяснилось, что в СГЭУ работы были выполнены, исполнители из Самары подтвердили, что законно получили оплату, которую оставили в своем распоряжении. Даже после написания сотрудником Измайловым заявления о преступлении он не вернул в кассу СГЭУ полученную оплату за выполнение НИР, так как посчитал, что это честно заработанные деньги.

Эти научные исследования двух университетов были представлены на прошедшем в мае 2021 г. форуме, посвященном 90-летнему юбилею СГЭУ. Мероприятие проходило в условиях запрета закупочной деятельности в СГЭУ в связи со сменой его организационно-правовой формы. Поэтому закупки для проведения форума вынужденно производились из личных средств сотрудников университета (включая ректора), что и подтвердили в суде многочисленные свидетели с указанием потраченных сумм.

Позже возмещение личных средств сотрудникам производилось в том числе из внебюджетных средств НИР, поступивших в университет из ВГУЭС. Однако Ашмариной вложенные личные средства в объеме не менее 4 млн руб. до сих пор не возмещены. Это подтверждено документами о банковских переводах, фотодокументами, многочисленными показаниями свидетелей и прочими материалами дела.

Как пояснила адвокат ректора Анна Давывода, в самом факте возмещения ранее понесенных личных затрат в интересах СГЭУ отсутствует корыстный мотив как основа преступления. Согласно представленным в суд официальным расчетам из СГЭУ, внедрение результатов выполненных НИР в деятельность университета позволило СГЭУ получить дополнительный доход не менее 50 млн рублей.

На одном из последних заседаний защита огласила свои ходатайства. В частности, адвокат Давыдова просила признать недопустимыми доказательствами изъятые из туалета бумаги без подписей и печатей, по сути являющиеся стопкой черновиков. А руководитель адвокатского бюро "Правый берег" Андрей Карномазов ходатайствовал о прекращении уголовного преследования подсудимых.

"Уголовное дело в отношении наших подзащитных возбуждено в августе 2021 г. по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, - заявил защитник. - Судебное следствие же прошло по обвинению в растрате. Полагаю, что уголовное преследование подсудимых по этой статье УК подлежит прекращению, так как по "растрате" обвинение предъявлено не было".

"Вмененное преступление в виде покушения на растрату и присвоение имущества внутри СГЭУ не является частью ранее возбужденного уголовного дела по перечислению денежных средств путем обмана в ВГУЭС и не "вытекает" из него, поскольку данные деяния отличаются фактическими обстоятельствами; совершены в разное время, в интересах разных лиц, направленностью перечисления и размером денежных средств, направленностью умысла", - мотивирует адвокат Карномазов.

Также защитник указал, что допрошенный в суде следователь Глезеров подтвердил отсутствие признаков состава преступления при перечислении 3,5 млн руб. из СГЭУ во ВГУЭС. По подозрению же в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в возбуждении уголовного дела было отказано.

Однако федеральный судья Мария Патютько в удовлетворении ходатайств защиты отказала.

При этом представители прокуратуры Александр Бритвин и Юрий Чураков в своем ходатайстве о возврате дела опираются на те же основания, что и защита.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:21 Облсуд вынес новое решение по делу экс-начальника самарской полиции Хомских

Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4