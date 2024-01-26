Дело ректора СГЭУ хотят вернуть прокурору

В Октябрьском районном суде подходит к завершению судебное следствие по делу ректора Самарского государственного экономического университета Светланы Ашмариной, которую вместе с ее подчиненной Ларисой Березовской обвиняют в особо крупной растрате.

Разбирательство длилось с марта 2023 года. Однако вину подсудимые так и не признали, а СГЭУ не признал себя потерпевшим. В результате государственный обвинитель ходатайствовал о возвращении дела прокурору. На 7 февраля назначено оглашение решения суда по этому ходатайству.

Напомним, фабула дела такова: СГЭУ и его дальневосточный коллега ВГУЭС одновременно выполняли по две научные работы (НИР) по заказу друг друга. Соглашением о сотрудничестве между университетами работы включали в себя не только выполнение НИР по заказу ВГУЭС, но и подготовку информации для ВГУЭС.

В суде выяснилось, что в СГЭУ работы были выполнены, исполнители из Самары подтвердили, что законно получили оплату, которую оставили в своем распоряжении. Даже после написания сотрудником Измайловым заявления о преступлении он не вернул в кассу СГЭУ полученную оплату за выполнение НИР, так как посчитал, что это честно заработанные деньги.

Эти научные исследования двух университетов были представлены на прошедшем в мае 2021 г. форуме, посвященном 90-летнему юбилею СГЭУ. Мероприятие проходило в условиях запрета закупочной деятельности в СГЭУ в связи со сменой его организационно-правовой формы. Поэтому закупки для проведения форума вынужденно производились из личных средств сотрудников университета (включая ректора), что и подтвердили в суде многочисленные свидетели с указанием потраченных сумм.

Позже возмещение личных средств сотрудникам производилось в том числе из внебюджетных средств НИР, поступивших в университет из ВГУЭС. Однако Ашмариной вложенные личные средства в объеме не менее 4 млн руб. до сих пор не возмещены. Это подтверждено документами о банковских переводах, фотодокументами, многочисленными показаниями свидетелей и прочими материалами дела.

Как пояснила адвокат ректора Анна Давывода, в самом факте возмещения ранее понесенных личных затрат в интересах СГЭУ отсутствует корыстный мотив как основа преступления. Согласно представленным в суд официальным расчетам из СГЭУ, внедрение результатов выполненных НИР в деятельность университета позволило СГЭУ получить дополнительный доход не менее 50 млн рублей.

На одном из последних заседаний защита огласила свои ходатайства. В частности, адвокат Давыдова просила признать недопустимыми доказательствами изъятые из туалета бумаги без подписей и печатей, по сути являющиеся стопкой черновиков. А руководитель адвокатского бюро "Правый берег" Андрей Карномазов ходатайствовал о прекращении уголовного преследования подсудимых.

"Уголовное дело в отношении наших подзащитных возбуждено в августе 2021 г. по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, - заявил защитник. - Судебное следствие же прошло по обвинению в растрате. Полагаю, что уголовное преследование подсудимых по этой статье УК подлежит прекращению, так как по "растрате" обвинение предъявлено не было".

"Вмененное преступление в виде покушения на растрату и присвоение имущества внутри СГЭУ не является частью ранее возбужденного уголовного дела по перечислению денежных средств путем обмана в ВГУЭС и не "вытекает" из него, поскольку данные деяния отличаются фактическими обстоятельствами; совершены в разное время, в интересах разных лиц, направленностью перечисления и размером денежных средств, направленностью умысла", - мотивирует адвокат Карномазов.

Также защитник указал, что допрошенный в суде следователь Глезеров подтвердил отсутствие признаков состава преступления при перечислении 3,5 млн руб. из СГЭУ во ВГУЭС. По подозрению же в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в возбуждении уголовного дела было отказано.

Однако федеральный судья Мария Патютько в удовлетворении ходатайств защиты отказала.

При этом представители прокуратуры Александр Бритвин и Юрий Чураков в своем ходатайстве о возврате дела опираются на те же основания, что и защита.