Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв американскую теннисистку Эшлин Крюгер со счетом 7:6 (7:4), 6:4, пишет championat.com.

Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. За время игры Павлюченкова выполнила пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать 3 брейк-пойнта из 10. Эшлин Крюгер сделала две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырех в матче.

В третьем круге Уимблдона-2-25 Анастасия Павлюченкова сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой.