16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Школы, дороги, скверы: "партийный десант" побывал в Красноглинском районе Самары "Российское село" - партпроект "Единой России" - запускает конкурс фотографий и коротких видеороликов "Единая Россия" запускает новые проекты для молодежи Президиум регионального политсовета "Единой России" подвел итоги предварительного голосования По инициативе "Единой России" в стране масштабно благоустраивают общественные пространства

Партии Власть и политика

Школы, дороги, скверы: "партийный десант" побывал в Красноглинском районе Самары

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Партдесант продолжает проверку социальных объектов, которые возводятся или реконструируются в областной столице по народной программе. Единороссы побывали на Красной Глинке и в посёлках Мехзавод и Управленческий. В рейде принял участие депутат Государственной Думы Виктор Казаков.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Глава района, секретарь местного отделения партии Красноглинского района Самары Вячеслав Коновалов вместе с однопартийцами, участниками Комитета "Самара-450", победителями предварительного голосования ЕР  Романом Синельниковым, Алексеем Долматовым и действующим депутатом городской думы Эдуардом Галстяном проинспектировали важные социальные объекты Красноглинского района.

Депутаты и общественники ознакомились с  ходом ремонтных работ тротуара и дороги, которые реализуются благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на улице Батайской в посёлке Красная Глинка.

Посетили школу№ 118, где проходит капитальный ремонт. "Сделаны потолки на первом этаже, начали укладывать плитку, завершен монтаж кровли и продолжается ремонт фасада (выполнено 40%). Спасибо директору Дмитрию Тершукову за подробный рассказ о ходе работ", — отметил Коновалов.

Участники рейда осмотрели сквер, который в 2025 году стал победителем в голосовании по программе "Формирование комфортной городской среды" и занял третье место в городском округе Самара. Уже в следующем году начнётся долгожданное обновление территории, подчеркнул секретарь местного отделения партии "Единая Россия".

Кроме того, проверили ход ремонтных работ в  школе № 161 посёлка Управленческий: "Продолжается ремонт фасада, монтаж кровли, внутри залиты полы и обработаны стены. В спортзале отремонтировали раздевалки — выполнено 50%".

В посёлке Мехзавод проконтролировали ход ремонта дорог и тротуаров от улицы Банная до Черниговской.  

"Важно, чтобы всё было сделано качественно и в срок. Работы охватывают как проезжую часть, так и пешеходные зоны, что существенно улучшит условия передвижения для местных жителей. 
Особое внимание уделяется капитальному ремонту в школах № 118 и № 161, ведь новый учебный год не за горами. В этих образовательных учреждениях обновляют кровлю, фасад, потолки, укладывают новую плитку, а также модернизируют спортивные раздевалки и многое другое. Эти преобразования создадут комфортные и безопасные условия для обучения и развития детей, что, безусловно, станет важным вкладом в будущее района", — резюмировал Виктор Казаков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3