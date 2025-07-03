В Самаре лишили гражданства четырех уроженцев СНГ

Полиция Самарской области инициировала прекращение гражданства четверых уроженцев ближнего зарубежья, которые сообщили о себе заведомо ложные сведения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Четыре уроженца СНГ - 47, 43, 36 и 34 лет - приобрели российское гражданство в 2024 году и "не исполнили обязанность по первоначальной постановке на воинский учет".
Полицейские установили, что иностранцы во время процедуры приема в гражданство сообщили заведомо ложные сведения в отношении принимаемых на себя обязательств. В итоге было решено лишить их гражданства.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.