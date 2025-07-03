В Самаре лишили гражданства четырех уроженцев СНГ

Полиция Самарской области инициировала прекращение гражданства четверых уроженцев ближнего зарубежья, которые сообщили о себе заведомо ложные сведения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Четыре уроженца СНГ - 47, 43, 36 и 34 лет - приобрели российское гражданство в 2024 году и "не исполнили обязанность по первоначальной постановке на воинский учет".

Полицейские установили, что иностранцы во время процедуры приема в гражданство сообщили заведомо ложные сведения в отношении принимаемых на себя обязательств. В итоге было решено лишить их гражданства.